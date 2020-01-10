Конте: «Матч против „Аталанты“ протестирует наши чемпионские амбиции»

Главный тренер «Интера» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Алатанты» в рамках 19-го тура Серии А.

Гасперини проделал потрясающую работу, выстроил команду, которой можно восхищаться. Думаю, этот матч будем самым непростым испытанием для нас в этом сезоне. Мы будем стараться обыграть команду, которая сейчас показывает лучший футбол в Серии А. Эта игра протестирует нас, покажет готовы ли мы бороться за место на вершине не только на половине чемпионата, но и на его финише.