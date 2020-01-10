ГлавнаяНовости

Конте: «Матч против „Аталанты“ протестирует наши чемпионские амбиции»

сегодня, 19:40
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаЗавтра в 22:45 Не начался

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Алатанты» в рамках 19-го тура Серии А.

Гасперини проделал потрясающую работу, выстроил команду, которой можно восхищаться. Думаю, этот матч будем самым непростым испытанием для нас в этом сезоне. Мы будем стараться обыграть команду, которая сейчас показывает лучший футбол в Серии А. Эта игра протестирует нас, покажет готовы ли мы бороться за место на вершине не только на половине чемпионата, но и на его финише.

Тем временем, по слухам, скоро состав «Интера» пополнит хавбек «Ман Юнайтед» Эшли Янг

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиИсточник: «Вальверде покинет „Барселону“ в июне, это обоюдное решение»
Сегодня, 20:15 Комментарии1
Горецка: «Уверен, что сможем пройти „Челси“»
Сегодня, 20:08 Комментарии2
Лэмпард: «Решение по Жиру ещё не принято»
Сегодня, 19:33 Комментарии2
Моуриньо: «Если буду много говорить об отсутствии Кейна, впаду в депрессию»
Сегодня, 19:06 Комментарии0
Клопп: «На какой позиции играл Моуриньо? Он был вратарём?»
Сегодня, 18:42 Комментарии9
Адвокат скептически относится к слухам об аренде Кокорина в «Фейеноорд»
Сегодня, 18:29 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100