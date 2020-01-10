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Моуриньо: «Если буду много говорить об отсутствии Кейна, впаду в депрессию»

сегодня, 19:06
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульЗавтра в 20:30 Не начался

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо поделился мнением о том, как скажется отсутствие форварда Харри Кейна из-за травмы в предстоящем матче против «Ливерпуля». 

Если я буду слишком много говорить о Харри, то впаду в депрессию, после чего вы начнете говорить, что я несчастен. Лучше говорить о том, что вызывает у меня смех.

Вы знаете, что мы не можем играть так, как обычно играем, когда Харри Кейн находится в команде. Не можем делать то, что можем с Харри.

Что касается потенциальных новичков, то если Дэниэл Леви сможет найти решение в преддверии тяжелых месяцев, то добро пожаловать, так тому и быть. Если нет, то подождем до лета для следующей стадии эволюции команды. Январское трансферное окно является странным. Это окно возможностей. Если выпадает возможность, у тебя есть шанс воспользоваться ей.

Ранее о предстоящем матче порассуждал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп

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