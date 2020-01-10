Сантос: «ЦСКА всегда будет первым! Я буду скучать»

Полузащитник Лукас Сантос на русском языке в твиттере обратился к ЦСКА, в котором выступал на правах аренды, после возвращения в «Васку да Гама».
Слава богу за предоставленную возможность и ЦСКА! Я буду скучать по тебе! ЦСКА всегда будет первым!
Пресс-служба «армейцев» прокомментировала пост Лукаса с помощью эмодзи разбитого сердца.
Слава Богу за предоставленную возможность и ЦСКА! Я буду скучать по тебе! ЦСКА всегда будет первым! 🇷🇺🔴🔵 https://t.co/DHnGj9SjDL— Lucas Santos (@lucas_santos) 10 января 2020 г.
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