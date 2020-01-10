Сантос: «ЦСКА всегда будет первым! Я буду скучать»

сегодня, 17:46

Полузащитник на русском языке в твиттере обратился к ЦСКА , в котором выступал на правах аренды, после возвращения в «Васку да Гама».

Слава богу за предоставленную возможность и ЦСКА ! Я буду скучать по тебе! ЦСКА всегда будет первым!

Пресс-служба «армейцев» прокомментировала пост Лукаса с помощью эмодзи разбитого сердца.