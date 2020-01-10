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Сантос: «ЦСКА всегда будет первым! Я буду скучать»

сегодня, 17:46

Полузащитник Лукас Сантос на русском языке в твиттере обратился к ЦСКА, в котором выступал на правах аренды, после возвращения в «Васку да Гама».

Слава богу за предоставленную возможность и ЦСКА! Я буду скучать по тебе! ЦСКА всегда будет первым!

Пресс-служба «армейцев» прокомментировала пост Лукаса с помощью эмодзи разбитого сердца.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12 ответил Kurt Bekelman
сегодня в 18:43
а когда ему забивать надо было? Со скамейки?
Дранник наш 7 полнейший , коммерсант херов .. своих любимчиков подтягивает, с Уфой или со своей деревней сделкаи крутит .. Но здесь видать ему не отломилось вот и забраковал парня.. Пипец как этот проходимец ломает клуб .. вся молождежь за два года деградировала при нем. Гинер слился а у Бабайкина яиц нет что выкинуть этого разводилу
drug01
drug01
сегодня в 18:32
Браво Сантос!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил denis2825
сегодня в 18:31
ЦСКА щас нужны забивные игроки, этот парень не дотянул
а когда ему забивать надо было? Со скамейки?
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Юрниекс
сегодня в 18:30
Могли бы и дать шанс пареньку. Карвальо тоже первый сезон провалил.
Корвальо первый сезон травмированным больше был. Ниче он не проваливал
denis2825
denis2825
сегодня в 18:29
ЦСКА щас нужны забивные игроки, этот парень не дотянул
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
сегодня в 18:29
очень жаль, что даже проявить себя шанса не дали(
Ганчаренко вместе с Обляковым нужно сплавлять
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 17:57
Могли бы и дать шанс пареньку. Карвальо тоже первый сезон провалил.
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