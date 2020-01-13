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Головин: «В целом матч с ПСЖ нам можно занести в актив»

сегодня, 09:45
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 3Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал ничейный результат в матче с ПСЖ в 20-м туре французской Лиги 1.

Думаю, игра понравилась болельщикам. Было много моментов, хорошие скорости. Мы могли победить, могли и проиграть, но, учитывая, как складывалась игра, ничья – это приемлемый результат в данной ситуации. Тем более играли мы против лидера чемпионата в гостях.

Конечно, у них есть индивидуально очень сильные футболисты, все их прекрасно знают, и сегодня они выделялись. Здесь нет ничего нового. Но и мы смотрелись неплохо, старались отвечать атакой на атаку и навязывать свою игру. В целом этот матч нам можно занести в актив.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 10:34
Но только не тебе. Ты был самым без полезным на поле и только мешался.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:25
Молодец Александр.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Alex12357
сегодня в 10:13
Соловей !Что ты распелся ?Забить два гола с вне игры и защитать их с помощью судьи -это норма для Французского чемпионата!!!
Ой! ПСЖ что ли засудили? Не ну вот 16и! Коррупция! Все продаются - всё покупается!
Ирония....
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:56
Очко заслужили неожиданно.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:56
Соловей !Что ты распелся ?Забить два гола с вне игры и защитать их с помощью судьи -это норма для Французского чемпионата!!!
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