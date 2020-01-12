Спортдир «Тамбова»: «Летом попробуем подписать Жиркова»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков признался, что летом клуб постарается пригласить 36-летнего полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова.
Конечно, мы хотим видеть Юру. Он свой, тамбовский парень. Но мы тоже понимаем, что у него очень хорошие составляющие, хороший этап в карьере. Помимо нас, у него будет много клубов, которые захотят его заполучить. И условия они дадут лучше наших. У меня есть его прямой телефон, мы с ним дружим. Но пока конкретики нет никакой.
Конечно, будем делать ему предложение. Но подождем до лета точно. Вы же сами понимаете, что наша задача — остаться в Премьер-лиге. Если мы останемся, сделаем предложение. Но сейчас что-то предлагать неправильно и некорректно. Когда поймем, где мы продолжим играть, тогда и будем решать вопросы комплектования команды. Все-таки Юрий — игрок РПЛ, а не ФНЛ.
Проект Юрка в свой ФИЛИАЛ устроит в Сочи(((
Проект Юрка в свой ФИЛИАЛ устроит в Сочи(((
- Тамбов это страна в америке?
- Тамбов это страна в америке?
О каких "многих клубах желающих его заполучить" говорит Худяков ???
Желаю и "Тамбову" остаться в РПЛ....и Юрию поиграть за "Тамбов" в РПЛ....
О каких "многих клубах желающих его заполучить" говорит Худяков ???
Желаю и "Тамбову" остаться в РПЛ....и Юрию поиграть за "Тамбов" в РПЛ....