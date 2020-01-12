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Спортдир «Тамбова»: «Летом попробуем подписать Жиркова»

сегодня, 18:22

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков признался, что летом клуб постарается пригласить 36-летнего полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова.

Конечно, мы хотим видеть Юру. Он свой, тамбовский парень. Но мы тоже понимаем, что у него очень хорошие составляющие, хороший этап в карьере. Помимо нас, у него будет много клубов, которые захотят его заполучить. И условия они дадут лучше наших. У меня есть его прямой телефон, мы с ним дружим. Но пока конкретики нет никакой.

Конечно, будем делать ему предложение. Но подождем до лета точно. Вы же сами понимаете, что наша задача — остаться в Премьер-лиге. Если мы останемся, сделаем предложение. Но сейчас что-то предлагать неправильно и некорректно. Когда поймем, где мы продолжим играть, тогда и будем решать вопросы комплектования команды. Все-таки Юрий — игрок РПЛ, а не ФНЛ.

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Все комментарии
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 19:19
Не не прокатит!
Проект Юрка в свой ФИЛИАЛ устроит в Сочи(((
Faustello
Faustello
сегодня в 19:11
Жена Жиркова:
- Тамбов это страна в америке?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:09
Усилит Тамбов, однозначно...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:03
Было бы красиво закончить в родном городе, но Тамбов скорее всего вылетит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:00
Летом Юрию будет 37....
О каких "многих клубах желающих его заполучить" говорит Худяков ???

Желаю и "Тамбову" остаться в РПЛ....и Юрию поиграть за "Тамбов" в РПЛ....
max74
max74
сегодня в 18:53
Миллера подпишите
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:48
Нормально озвучено, но он перейдёт если не будет попадать в основной состав "Зенита".
нечитайло
нечитайло
сегодня в 18:47
А вдруг на родину потянет
Икебод
Икебод
сегодня в 18:45
На повышение пойдет. Молодец, наконец то покинет стагнирующий клуб
ДСА
ДСА
сегодня в 18:44
Вылетать по ходу не собираются.
nubom
nubom
сегодня в 18:39
Худякову скорее всего была дана команда озвучить. Решать будут другие, и то, если Тамбов выживет в РПЛ. А с пенсией Юрия не обидят!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:38
Через пару сезонов Жирков возможно будет завершать карьеру. Было бы красиво завершить её в родном клубе
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:37
у Юрика скоро спортивная пенсия на носу, за чем куда - то бежать..
violent
violent
сегодня в 18:34
если тамбов вылетит то шансов нет.
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