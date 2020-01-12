Спортдир «Тамбова»: «Летом попробуем подписать Жиркова»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков признался, что летом клуб постарается пригласить 36-летнего полузащитника «Зенита» .

Конечно, мы хотим видеть Юру. Он свой, тамбовский парень. Но мы тоже понимаем, что у него очень хорошие составляющие, хороший этап в карьере. Помимо нас, у него будет много клубов, которые захотят его заполучить. И условия они дадут лучше наших. У меня есть его прямой телефон, мы с ним дружим. Но пока конкретики нет никакой.