«Барселона» объявила об отставке с поста главного тренера команды. В одном из баров болельщики «сине-гранатовых» с ликованием встретили новость о его увольнении.

Новым наставником «Барселоны» стал Кике Сетьен.

❗️Breaking: Valverde has been fired by Barcelona. pic.twitter.com/L1lwVbV3yZ