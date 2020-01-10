ГлавнаяНовости

Депутат Свищев: «Пиво будут продавать на всех соревнованиях, кроме детских»

сегодня, 12:37

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев рассказал про поправки к проекту, регулирующему продажу пива на спортивных соревнованиях:

По итогам первого чтения, где наш законопроект был принят, мы внимательно изучили и учли все замечания, которые были озвучены в ходе заседания коллегами, и подготовили поправки ко второму чтению. В ходе работы над поправками мы провели ряд встреч с президентами спортивных федераций, которые всецело поддержали идею распространения данного законопроекта и на другие виды спорта. Поэтому ко второму чтению мы выносим на обсуждение возможность продавать пиво и пивные напитки на всех официальных спортивных мероприятиях, за исключением детско-юношеских спортивных соревнований.

И, конечно же, один из важных вопросов данного законопроекта - это механизм использования полученных средств от продажи пива. Ко второму чтению совместно с Министерством спорта РФ мы подготовили поправки, где предлагается, что вырученные средства будут направлены исключительно на финансовое обеспечение мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, а контролирующим органом станет Министерство спорта РФ.

Второе и третье чтение законопроекта пройдут весной.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Депутат Свищев: «Крепость пива на стадионах будет ограничена»
Сегодня, 12:42 Комментарии3
Аленья удалил аккаунт в твиттере после оскорблений болельщиков «Севильи»
Сегодня, 10:40 Комментарии5
Болельщики «Эвертона» пришли на базу, требуя встречи с футболистами
08 января Комментарии6
Балотелли вновь подвергся расистским оскорблениям с трибун
05 января ВидеоКомментарии8
«Соккер.ру» любуется! Самые красивые девушки 2019-го в наших галереях
29 декабря 2019Александр Чистяков в блоге Красота футболаКомментарии37
«Больше, чем семья», - ЦСКА снял новогодний ролик с фанатами клуба
29 декабря 2019 ВидеоКомментарии36
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 14:12
В целях заботы о болельщиках пиво будут бодяжить водой в пропорции 1 к 1.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 14:05
Опять дети где-то на втором плане.
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 13:53
на детских соревнованиях будут продавать надувных баб
particular
particular
сегодня в 13:48
Депутатские инициативы редко бывают полезными и осмысленными...
В красивых формулировках и поправках, жажда прибыли переломила здравый смысл и все ранние лозунги о здоровье нации... Наливай и властвуй!!..(((
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:20
обычная бадяга, пытаются еще и розничную торговлю через свой мин.спорта прогонять и стричь с нее))) "на развитие" ахахахаха
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:58
Какая-то чушь и муть. Точки, реализующие пиво, заключают договор со стадионами, доход от этого идет по графе аренды площадей. Все максимально просто и прозрачно. Чем пиво как товар отличается от кока-колы?

Вместо этого их хотят ( как-то) гонять через Минспорта, который не смог даже банально базу лаборатории вовремя отправить и так ламерски ее поменял, что пришлось даже самим это признать и сослаться за криворукого сисадмина.

И отправлять на какие-то мутные мероприятия.

Чувствую, люди просто решили и тут попилить.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 12:56
"И, конечно же, один из важных вопросов данного законопроекта - это механизм использования полученных средств от продажи пива". Ну с этим то вопросом справитесь на ура. Уж что-что, а осваивать денежные средства " с пользой" равных нет.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 12:55
Нужно следить, чтоб брoмoнтaн в открывашке не подливали
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 12:51
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100