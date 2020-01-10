Депутат Свищев: «Пиво будут продавать на всех соревнованиях, кроме детских»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев рассказал про поправки к проекту, регулирующему продажу пива на спортивных соревнованиях:
По итогам первого чтения, где наш законопроект был принят, мы внимательно изучили и учли все замечания, которые были озвучены в ходе заседания коллегами, и подготовили поправки ко второму чтению. В ходе работы над поправками мы провели ряд встреч с президентами спортивных федераций, которые всецело поддержали идею распространения данного законопроекта и на другие виды спорта. Поэтому ко второму чтению мы выносим на обсуждение возможность продавать пиво и пивные напитки на всех официальных спортивных мероприятиях, за исключением детско-юношеских спортивных соревнований.
И, конечно же, один из важных вопросов данного законопроекта - это механизм использования полученных средств от продажи пива. Ко второму чтению совместно с Министерством спорта РФ мы подготовили поправки, где предлагается, что вырученные средства будут направлены исключительно на финансовое обеспечение мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, а контролирующим органом станет Министерство спорта РФ.
Второе и третье чтение законопроекта пройдут весной.
В красивых формулировках и поправках, жажда прибыли переломила здравый смысл и все ранние лозунги о здоровье нации... Наливай и властвуй!!..(((
В красивых формулировках и поправках, жажда прибыли переломила здравый смысл и все ранние лозунги о здоровье нации... Наливай и властвуй!!..(((
Вместо этого их хотят ( как-то) гонять через Минспорта, который не смог даже банально базу лаборатории вовремя отправить и так ламерски ее поменял, что пришлось даже самим это признать и сослаться за криворукого сисадмина.
И отправлять на какие-то мутные мероприятия.
Чувствую, люди просто решили и тут попилить.
Вместо этого их хотят ( как-то) гонять через Минспорта, который не смог даже банально базу лаборатории вовремя отправить и так ламерски ее поменял, что пришлось даже самим это признать и сослаться за криворукого сисадмина.
И отправлять на какие-то мутные мероприятия.
Чувствую, люди просто решили и тут попилить.