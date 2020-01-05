Балотелли вновь подвергся расистским оскорблениям с трибун

Форвард «Брешии» Марио Балотелли подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Лацио» во время матча.
В первом тайме фанаты «орлов» с трибун оскорбляли Марио на тему расовой принадлежности игрока и задели его семью. Балотелли указал на это судье, в следствии чего игру приостановили на несколько минут.
После игры Балотелли прокомментировал инцидент в своем Instagram.
Фанаты «Лацио», которые сегодня были на стадионе – позор вам!
Sconfitta che fa male ma ci rifaremo siamo sulla strada giusta. Laziali presenti oggi allora stadio VERGOGNATEVI! #saynotoracism✊🏾🤬 Is a lost that hurt but we will come back stronger and we are on the right way! Lazio fans that were today at the stadium SHAME ON YOU! #saynotoracism ✊🏾
Напомним, что в ноябре 2019 года футболист уже подвергался расистским оскорблениям со стороны фанатов «Вероны».
Или остальные глухие...или расисты какие то очень уж избирательные....
Или остальные глухие...или расисты какие то очень уж избирательные....
а негр лучше бы промолчал,глядишь и меньше было бы "расизма"
а негр лучше бы промолчал,глядишь и меньше было бы "расизма"