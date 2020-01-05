Балотелли вновь подвергся расистским оскорблениям с трибун

сегодня, 21:36

Форвард «Брешии» подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Лацио» во время матча.

В первом тайме фанаты «орлов» с трибун оскорбляли Марио на тему расовой принадлежности игрока и задели его семью. Балотелли указал на это судье, в следствии чего игру приостановили на несколько минут.

После игры Балотелли прокомментировал инцидент в своем Instagram.

Фанаты «Лацио», которые сегодня были на стадионе – позор вам!

Напомним, что в ноябре 2019 года футболист уже подвергался расистским оскорблениям со стороны фанатов «Вероны».