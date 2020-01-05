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Балотелли вновь подвергся расистским оскорблениям с трибун

сегодня, 21:36
БрешиаЛоготип футбольный клуб Брешиа1 : 2Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Форвард «Брешии» Марио Балотелли подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Лацио» во время матча.

В первом тайме фанаты «орлов» с трибун оскорбляли Марио на тему расовой принадлежности игрока и задели его семью. Балотелли указал на это судье, в следствии чего игру приостановили на несколько минут.

После игры Балотелли прокомментировал инцидент в своем Instagram.

Фанаты «Лацио», которые сегодня были на стадионе – позор вам!

Напомним, что в ноябре 2019 года футболист уже подвергался расистским оскорблениям со стороны фанатов «Вероны».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 22:28
Зулусу точно нужно в Африку ехать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:25
Чё то оскорбляют одних и тех же....
Или остальные глухие...или расисты какие то очень уж избирательные....
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 22:15
Не любят негры правду.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:10
Разбаловали негров, сейчас они каждое выражение брошенное в их адрес считают расистким.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 21:40
на то они и фанаты Лацио
а негр лучше бы промолчал,глядишь и меньше было бы "расизма"
drug01
drug01
сегодня в 21:39
Старая болезнь!!!
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