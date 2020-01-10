Аленья удалил аккаунт в твиттере после оскорблений болельщиков «Севильи»

сегодня, 10:40

Полузащитник , перешедший в «Бетис» на правах аренды из «Барселоны», удалил свой аккаунт в твиттере после оскорблений фанатов «Севильи».

Ранее 22-летний игрок ответил на вопрос, стал ли он уже антисевилистом, журналисту радиостанции. Испанский хавбек заявил, что уже осознал это противостояние и сейчас он полностью за «Бетис».

Журналист же исказил ответ Аленьи в текстовом виде:

Да, я уже стал антисевилистом.

Эти слова были преподнесены как прямая речь футболиста. После этого болельщики «Севильи» начали оскорблять молодого испанца.