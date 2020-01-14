Калининград готов принять финал Кубка России

сегодня, 11:46

Начальник департамента организации и развития физической культуры и спорта министерства спорта Калининградской области Екатерина Истомина сообщила, что регион готов принять финальный матч Кубка России по футболу или игру за Суперкубок России на стадионе «Калининград».

Решение о месте проведения финала Кубка России или матча за Суперкубок России по футболу относится к компетенции РФС . Министерство спорта Калининградской области готово будет поддержать их решение о проведении указанных матчей на стадионе «Калининград». Учитывая значительный опыт проведения международных соревнований и спортивных мероприятий, Калининградская область обеспечит проведение таких матчей на высоком организационном уровне.

Напомним, что недавно состоялась жеребьевка хозяев полей в матчах 1/4 финала Кубка России.