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Д. Попов: «Не согласен, что возвращение в Россию для Слуцкого шаг назад»

сегодня, 21:53

Бывший форвард ЦСКА Денис Попов прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Рубина».

Он взял казанскую команду в тяжёлой ситуации после зарубежного вояжа. До этого Слуцкий работал в ЦСКА с очень хорошими футболистами, и добиваться там результата было для него делом техники. Сейчас перед «Рубином» стоит задача остаться в Премьер-лиге, и, учитывая, какие футболисты приезжают сейчас в Казань «под Слуцкого», это более чем реально. Не согласен, что возвращение в Россию для Слуцкого шаг назад. Я не думаю, что «Витесс» - это суперклуб, а «Халл Сити» играл в Чемпионшипе. Другое дело, что Англия в футболе - это вообще отдельная эпопея.

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Все комментарии
Ренейм Ренеймович
Ренейм Ренеймович
сегодня в 22:44
Не назад, а не землю аххах
beefs
beefs
сегодня в 22:42
Слуцкий спасёт Рубин...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:35
время покажет что и как...
LOpp
LOpp
сегодня в 22:27
Быстро же космонавт отлетался в Европе
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 22:18
Где был этот Попов...если это не шаг назад,тогда что это...после чемпион шипа,и после Голландии тренировать полупустой Рубин стадион. .. шаг назад только не в деньгах Попов...уверен что Леонид получить не меньше Витеса..
minai
minai
сегодня в 22:07
Всё верно. А его неудачные попытки тренировать в Европе - Приключения бестолкового Бегемота.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 22:01
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