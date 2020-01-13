Д. Попов: «Не согласен, что возвращение в Россию для Слуцкого шаг назад»

Бывший форвард ЦСКА прокомментировал назначение на пост главного тренера «Рубина».

Он взял казанскую команду в тяжёлой ситуации после зарубежного вояжа. До этого Слуцкий работал в ЦСКА с очень хорошими футболистами, и добиваться там результата было для него делом техники. Сейчас перед «Рубином» стоит задача остаться в Премьер-лиге, и, учитывая, какие футболисты приезжают сейчас в Казань «под Слуцкого», это более чем реально. Не согласен, что возвращение в Россию для Слуцкого шаг назад. Я не думаю, что «Витесс» - это суперклуб, а «Халл Сити» играл в Чемпионшипе. Другое дело, что Англия в футболе - это вообще отдельная эпопея.