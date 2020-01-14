Президент «Ростова»: «Клуб не собирается расставаться с игроками»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что клуб не собирается расставаться с основными игроками состава, несмотря на все слухи в прессе.

Команда — это не группа отдельных игроков. Я считаю, что главное - это сбалансированный состав. Клуб не планирует расставаться с игроками в зимнее трансферное окно. Никто не покинет «Ростов», если мы этого не хотим.

Что касается футболистов, о которых говорят, то никто не уйдет. Ко многим есть интерес, мы получаем запросы из Германии, Италии, Англии, есть интерес и от российских клубов. Но сегодня у нас другие задачи – продление контрактов с нашими игроками. Знаем, что если мы собираемся играть в следующем сезоне в еврокубках, то нам нужна глубина состава. Посмотрим, сможем ли мы усилить команду. Это должны быть футболисты, которые сделают нас сильнее.