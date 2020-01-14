Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о финансовых проблемах клуба.

В 2017 году клуб был в предбанкротном состоянии. Стояла задача собрать команду, остаться в РПЛ , закрыть долги, стабилизировать ситуацию и выработать «дорожную карту».

Мы разработали план развития на пять лет, определили цели и задачи. Два года ушло на закрытие долгов сезона 2016/17. Это налоги, зарплаты игроков, тренерского штаба, агентские выплаты и кредиторская задолженность третьим лицам.

К тому же надо было осуществлять текущую деятельность на содержание клуба. Также нужны были инвестиции на развитие. Мы провели в этом плане серьезную работу, сделали большой шаг вперед и сегодня нам нужно переходить к следующему этапу. В 2019 году у нас была задача укомплектовать состав, который смог бы регулярно конкурировать за место в первой пятерке РПЛ . Мы поменяли философию.

В 2020 году мы должны перейти к новому этапу – этапу развития. Пока главная проблема «Ростова» — поиск баланса и стабильности.