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Арутюнянц: «Главная проблема „Ростова“ — поиск баланса и стабильности»

сегодня, 11:19

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о финансовых проблемах клуба. 

В 2017 году клуб был в предбанкротном состоянии. Стояла задача собрать команду, остаться в РПЛ, закрыть долги, стабилизировать ситуацию и выработать «дорожную карту».

Мы разработали план развития на пять лет, определили цели и задачи. Два года ушло на закрытие долгов сезона 2016/17. Это налоги, зарплаты игроков, тренерского штаба, агентские выплаты и кредиторская задолженность третьим лицам.

К тому же надо было осуществлять текущую деятельность на содержание клуба. Также нужны были инвестиции на развитие. Мы провели в этом плане серьезную работу, сделали большой шаг вперед и сегодня нам нужно переходить к следующему этапу. В 2019 году у нас была задача укомплектовать состав, который смог бы регулярно конкурировать за место в первой пятерке РПЛ. Мы поменяли философию.

В 2020 году мы должны перейти к новому этапу – этапу развития. Пока главная проблема «Ростова» — поиск баланса и стабильности.

Ранее Арутюнянц намекнул на продление контракта с главным тренером команды Валерием Карпиным.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
сегодня в 11:29
Чтобы была стабильность клубу нужен один хозяин, а не куча рвачей...
beefs
beefs
сегодня в 11:25
А что бабки нашли?
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