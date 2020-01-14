ГлавнаяНовости

Семак: «Будем Малкома плавно подводить к основной группе игроков»

сегодня, 11:07

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии футболистов своей команды Александра Кокорина и Малкома.

Что касается Кокорина, то он будет работать в общей группе. Что касается Малкома, то он начнет фрагментарно. Время есть у нас, будем достаточно плавно подводить его к общей группе. Может быть, к завершению первого сбора будет работать вместе со всеми на сто процентов. Какие-то упражнения Малком будет делать с командой, какие-то — индивидуально. Но особых проблем у него сейчас нет.

Как использовать вместе Малкома и Кокорина? Посмотрим. До возобновления сезона говорить об этом рано. Есть какие-то мысли, но пока преждевременно говорить об использовании тех или иных схем. Пока остаются те футболисты, что у нас были. Когда мы сможем полноценно рассчитывать на Малкома и Кокорина, тогда поймем, есть ли возможность варьировать тактические схемы.

Ранее Семак рассказал о работе команды на учебно-тренировочных сборах.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Калининград готов принять финал Кубка России
Сегодня, 11:46 Комментарии0
Арутюнянц: «Главная проблема „Ростова“ — поиск баланса и стабильности»
Сегодня, 11:19 Комментарии2
Президент «Ростова» намекнул на продление контракта с Карпиным
Сегодня, 11:15 Комментарии5
Президент «Ростова»: «Клуб не собирается расставаться с игроками»
Сегодня, 11:12 Комментарии2
Семак: «Если у Краневиттера будет вариант с трансфером, он уйдёт»
Сегодня, 10:19 Комментарии7
Д. Попов: «Не согласен, что возвращение в Россию для Слуцкого шаг назад»
Вчера, 21:53 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 12:34
Плавно подведут, плавно отойдёт !
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:31
танцы с бубном))) не ожидал от семака)))
spartach n1
spartach n1
сегодня в 12:29
Пральна чумак,главное не торопиться !
К следующей зиме можно плавно выпускать на замену ))
YNWA
YNWA
сегодня в 12:19
Семак в этом разбирается?
cska plus
cska plus
сегодня в 12:18
До пенсии будут подводить.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 11:50
Плавно ? В этом году опять не будет играть ?
Footbolista
Footbolista ответил ziborock
сегодня в 11:47
Малком - темная личность и в прямом смысле...
ziborock
ziborock
сегодня в 11:45
Темная личность этот Малком! И в Барселоне его не видели и в Зените все что сделал это прическу для Писермана энд компани а-ля ковролин!)))
Footbolista
Footbolista ответил LOpp
сегодня в 11:45
По мнению Семака 50 больше чем 40...это заключение и легло в схему подготовки...
tuman960
tuman960 ответил Grey33
сегодня в 11:43
Именно потому, что в составе нет Малкома и Кокорина.
ага,плохому танцору яйца мешают!!Й!!!!"
mangoх12
mangoх12
сегодня в 11:42
Малеом наверно уже и не помнит зачем его покупали
Grey33
Grey33 ответил tuman960
сегодня в 11:41
Когда мы сможем полноценно рассчитывать на Малкома и Кокорина, тогда поймем, есть ли возможность варьировать тактические схемы. ------------------------------------------------------------------------------------------ о чём это Семак,у него в мозгу только одна схема -забег по флангам и заброс в штрафную,а там как повезёт!!!На большее он просто не способен!!!!!!
Именно потому, что в составе нет Малкома и Кокорина.
LOpp
LOpp
сегодня в 11:34
если Малком (40 млн евро) выиграет конкуренцию у Сутормина (50 тысяч рублей) это будет большим успехом Семака.
tuman960
tuman960
сегодня в 11:26
Когда мы сможем полноценно рассчитывать на Малкома и Кокорина, тогда поймем, есть ли возможность варьировать тактические схемы.
------------------------------------------------------------------------------------------
о чём это Семак,у него в мозгу только одна схема -забег по флангам и заброс в штрафную,а там как повезёт!!!На большее он просто не способен!!!!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 11:25
Лишь бы опять не сломался, а то останется только выкинуть.
112910415
112910415
сегодня в 11:24
не надо его никуда подводить
пусть лежит, где лежал ... целее будет
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:24
Интересно даже, что за фрукт такой за 40 лямов?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:24
к лч готовят)
Кайзер Созе
Кайзер Созе ответил labuh
сегодня в 11:23
Это чёрные делишки..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:21
Пускай внутриМКАДные вместе с быками теряются в этих схемах...
labuh
labuh
сегодня в 11:13
По Малкому явно что-то темнят, причём, довольно-таки давненько.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100