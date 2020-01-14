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Семак: «Если у Краневиттера будет вариант с трансфером, он уйдёт»

сегодня, 10:19

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о работе команды на учебно-тренировочных сборах.

Мы проанализируем результаты медосмотра, будем проводить тесты и приводить в порядок функциональное состояние футболистов. Это главная задача первых сборов. В завершение уже дадим возможность поиграть ребятам. Хотим сыграть два товарищеских матча. Уже определили соперника на 25 января, рассматриваем варианты по оппонентам на 21-е.

Что касается Краневиттера, то он решает свои вопросы. Дальше — посмотрим. Он на связи и со мной, и с нашим руководством. Если у него будет вариант по поводу трудоустройства, то он им воспользуется. Что касается присоединения к нам, то на данный момент ждем новостей от его агента по тем вариантам, которые у него есть.

Маммана проходит курс реабилитации. На эти сборы не приедет, а уже на следующих, думаю, присоединится. У него будет очень длительный процесс реабилитации, будет работать в индивидуальном режиме.

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Все комментарии
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 10:57
в Сочи уйдет или в Оренбург. Вот интрига.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил cska plus
сегодня в 10:27
А если не будет и скорее всего не будет то продолжит доить газпром, то есть народ.
--"Газпром,то есть народ".....Специально? Или отрыв от реальности полный? Газпром давно уже не народ.Да и не был им никогда ни реально, ни виртуально, ни физически.
cska plus
cska plus
сегодня в 10:23
А если не будет и скорее всего не будет то продолжит доить газпром, то есть народ.
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