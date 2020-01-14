Семак: «Если у Краневиттера будет вариант с трансфером, он уйдёт»

Главный тренер «Зенита» рассказал о работе команды на учебно-тренировочных сборах.

Мы проанализируем результаты медосмотра, будем проводить тесты и приводить в порядок функциональное состояние футболистов. Это главная задача первых сборов. В завершение уже дадим возможность поиграть ребятам. Хотим сыграть два товарищеских матча. Уже определили соперника на 25 января, рассматриваем варианты по оппонентам на 21-е.

Что касается Краневиттера, то он решает свои вопросы. Дальше — посмотрим. Он на связи и со мной, и с нашим руководством. Если у него будет вариант по поводу трудоустройства, то он им воспользуется. Что касается присоединения к нам, то на данный момент ждем новостей от его агента по тем вариантам, которые у него есть.

Маммана проходит курс реабилитации. На эти сборы не приедет, а уже на следующих, думаю, присоединится. У него будет очень длительный процесс реабилитации, будет работать в индивидуальном режиме.