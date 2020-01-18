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«Хетафе» на выезде разгромил «Леганес»

сегодня, 00:51
ЛеганесЛоготип футбольный клуб Леганес0 : 3Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

В матче 20-го тура испанской Примеры «Хетафе» на выезде добился уверенной победы над «Леганесом».

После этой победы «горожане» поднимаются на 5 строчку (33 очка) в таблице, «пепинерос» по-прежнему в зоне вылета на 19-м месте (14 очков).

Леганес, стадион Мунисипал де Бутарке

«Леганес» - «Хетафе» 0:3 (0:3)
Голы: Кабрера Сасиа 12, Ньом 21, Хайме Мата 33

«Леганес»: Куэльяр, Бустинса, Тарин Хигон (Ресио 46), Омеруо, Сильва, Родригеш, Оскар (Руибал 76), Перес, Роке Меса (Арнаис 57), Каррильо, Брейтуэйт
Главный тренер: Агирре Хавьер.

«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Кабрера Сасиа, Оливера Мирамонтес, Ньом (Этебо 31), Арамбарри, Максимович, Кукурелья (Фаджр 89), Молина (Дуро Пералес 84), Хайме Мата
Главный тренер: Бордалас Хосе.

Предупреждения: Ньом 15, Роке Меса 53, Брейтуэйт 56, Максимович 64, Арнаис 65, Хайме Мата 72, Ресио 75, Сильва 90+1

Удаления: Перес 90

В прошлом туре обе команды потеряли очки.

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