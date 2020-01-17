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Ганчаренко: «Шкурин – агрессивный и настойчивый, ЦСКА этого и не хватало»

вчера, 22:40

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал подписание клубом нападающего Ильи Шкурина.

На самом деле на протяжении стольких сезонов было желание, чтобы к нам пришел в команду белорус, учитывая сколько тренеров из Белоруссии в нашем штабе, но это не было самоцелью. Многие думают, что эта инициатива исходила от меня или от Ермаковича. Нет из клуба пришла просьба оценить вариант покупки, переговорить с людьми, которые его знают хорошо. Это нам буквально за два дня удалось. Я считаю, что для нас очень хорошая сделка.

Илья достаточно настойчивый, он агрессивный и открывается вперед, чего у во многих матчах нам не хватало. Самое важное, что у нас очень большая нагрузка выпала на Чалова. Теперь у него будет возможность взять паузу и отдохнуть, чтобы с новыми силами подходить к следующим матчам.

Надеемся, что Шкурин нам поможет. По первым тренировкам он производит очень приятное впечатление. Это все наши рассуждения, но надеемся, что и в официальных матчах он будет нам приносить пользу.

Я не вижу в нем скромности на тренировках, он и голы забивает и правильно открывается. У него нет пиетета и мыслей, что он может уступить Магнуссону или еще кому-то. Он играет для того, чтобы забивать голы, и чтобы побеждать.

Ранее стало известно, что Шкурин определился с игровым номером в ЦСКА

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 05:43
Осталось немного, поживём увидим.
Баба Яга против
Баба Яга против
сегодня в 04:48
    mangoх12
    mangoх12 ответил Klaksvikar Itrottarselag
    сегодня в 02:31
    Рядовая покупка кота в мешке расписывается чуть ли не как трансфер века.
    Витя это может
    Армейская душа
    Армейская душа ответил Гавроша
    сегодня в 01:49
    Вот оно что - теперь как бульбашу ему место в составе обеспечено!
    Ты лучше расскажи про бревно бразильское - не каждый клуб может на скамейку полено за 40 млн позволить
    Гавроша
    Гавроша
    сегодня в 01:31
    Вот оно что - теперь как бульбашу ему место в составе обеспечено!
    beefs
    beefs
    сегодня в 00:27
    Поживём, увидим...
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 00:24
    Верблум новый чоля? Тогда хорошо!
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    вчера в 23:55
    Рядовая покупка кота в мешке расписывается чуть ли не как трансфер века.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 23:48
    Это в Белоруссии Шкурин - агрессивный и настойчивый.В России сложнее, здесь нужно быть наглым как Дзюба.
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 23:45
    Вот и хорошо
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 23:44
    Посмотрим в деле.
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
    вчера в 23:19
    Надеемся, что принесет пользу.
    Ваня лучший
    Ваня лучший
    вчера в 23:08
    Не надо ранних восторгов. Ожидания есть, но эйфории быть не должно. Игрок пока сырой, многое зависит от него
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 23:03
    ЭТОГО НЕ ХВАТАЕТ ДО СИХ ПОР!!!!!!!!!!!!!! В ДЕЛЕ ПОСМОТРИМ!!
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    вчера в 22:55
    Круто!
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