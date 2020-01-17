Ганчаренко: «Шкурин – агрессивный и настойчивый, ЦСКА этого и не хватало»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал подписание клубом нападающего .

На самом деле на протяжении стольких сезонов было желание, чтобы к нам пришел в команду белорус, учитывая сколько тренеров из Белоруссии в нашем штабе, но это не было самоцелью. Многие думают, что эта инициатива исходила от меня или от Ермаковича. Нет из клуба пришла просьба оценить вариант покупки, переговорить с людьми, которые его знают хорошо. Это нам буквально за два дня удалось. Я считаю, что для нас очень хорошая сделка.

Илья достаточно настойчивый, он агрессивный и открывается вперед, чего у во многих матчах нам не хватало. Самое важное, что у нас очень большая нагрузка выпала на Чалова. Теперь у него будет возможность взять паузу и отдохнуть, чтобы с новыми силами подходить к следующим матчам.

Надеемся, что Шкурин нам поможет. По первым тренировкам он производит очень приятное впечатление. Это все наши рассуждения, но надеемся, что и в официальных матчах он будет нам приносить пользу.

Я не вижу в нем скромности на тренировках, он и голы забивает и правильно открывается. У него нет пиетета и мыслей, что он может уступить Магнуссону или еще кому-то. Он играет для того, чтобы забивать голы, и чтобы побеждать.