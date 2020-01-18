Савиола: «Хотел бы видеть ничью в матче „Реал“ - „Севилья“»

Бывший аргентинский футболист прокомментировал предстоящий матч 20-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Севильей». Экс-игрок в свое время выступал за обе команды.

В «Севилье» были незабываемые времена. Я выиграл свой первый Кубок УЕФА , он был первым и для клуба. Помню, как страстно праздновали победу.

В «Реале» я провел меньше времени, потому что не хватало стабильности. Но я все равно рад был поиграть за один из лучших клубов мира.

Что касается предстоящей игры, то я бы хотел увидеть ничью 2:2. Я уважаю обе команды. Хотел бы посмотреть отличную игру, как это всегда бывает в матчах между этими клубами.