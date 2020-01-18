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Савиола: «Хотел бы видеть ничью в матче „Реал“ - „Севилья“»

сегодня, 14:42
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Бывший аргентинский футболист Хавьер Савиола прокомментировал предстоящий матч 20-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Севильей». Экс-игрок в свое время выступал за обе команды.

В «Севилье» были незабываемые времена. Я выиграл свой первый Кубок УЕФА, он был первым и для клуба. Помню, как страстно праздновали победу. 

В «Реале» я провел меньше времени, потому что не хватало стабильности. Но я все равно рад был поиграть за один из лучших клубов мира.

Что касается предстоящей игры, то я бы хотел увидеть ничью 2:2. Я уважаю обе команды. Хотел бы посмотреть отличную игру, как это всегда бывает в матчах между этими клубами.

Ранее стало известно, что игроки «Реала» Карим Бензема и Серхио Рамос будут готовы к матчу против «Севильи».

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 15:39
Так Савиола ещё и бывший барсук! Уникальная в своём роде личность,во всех ТОП командах отметился.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:55
Севилье будет трудно, но по игре в гостях они среди лучших.
cska plus
cska plus
сегодня в 14:50
Если Бензема сыграет то Реал победит.
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