Манчини: «Сборная Италии должна изменить свой менталитет»

Главный тренер сборной Италии в интервью La Gazzetta dello Sport заявил, что его команде необходимо изменить свой менталитет.

Йохан Кройф однажды сказал: «Италия не может победить, но вы все равно можете проиграть ей». Мы должны изменить это представление об Италии.

В первый же день я сказал, что мы должны измениться, иначе люди потеряют интерес к национальной команде. Мы не можем продолжать побеждать всегда со счетом 1:0.

Мы должны больше рисковать. После первого гола нам нужно забивать второй и третий. Игрокам нравится побеждать и атаковать, а когда это происходит в национальной команде - в восторге все.