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Манчини: «Сборная Италии должна изменить свой менталитет»

сегодня, 12:24

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в интервью La Gazzetta dello Sport заявил, что его команде необходимо изменить свой менталитет. 

Йохан Кройф однажды сказал: «Италия не может победить, но вы все равно можете проиграть ей». Мы должны изменить это представление об Италии. 

В первый же день я сказал, что мы должны измениться, иначе люди потеряют интерес к национальной команде. Мы не можем продолжать побеждать всегда со счетом 1:0. 

Мы должны больше рисковать. После первого гола нам нужно забивать второй и третий. Игрокам нравится побеждать и атаковать, а когда это происходит в национальной команде - в восторге все.

Ранее Манчини заявил, что его команда постарается стать победителем Евро-2020.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:01
Не считаю что это необходимо, это их почерк закрытый футбол, он часто приносил им результат
max74
max74
сегодня в 14:11
Было время ..
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:40
Посмотрим что из этого получится???
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:50
Манчини уже поменял в игре. Осталось менталитет))
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