Моуриньо: «„Интер“» выглядит поразительно. У них почти две команды»

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо высказался о своем бывшем клубе – «Интере». Он отметил, что у миланцев сформировался многочисленный состав.
«Интер» в самом деле выглядит поразительно. У них почти две команды. Возможно, одна будет для того, чтобы попытаться выиграть скудетто, а со второй они постараются победить в Лиге Европы. Сейчас их состав выглядит превосходно.
Вероятно, вскоре «Интер» пополнится еще одним футболистом. Причем это может быть игрок «Тоттенхэма» – полузащитник Кристиан Эриксен. Ранее сообщалось, что «Интер» увеличил предложение по трансферу этого игрока.
Красиво, в свое время, гоббов унижал. От его требла в Турине до сих пор жалко, не смотря на пройденную декаду))
Красиво, в свое время, гоббов унижал. От его требла в Турине до сих пор жалко, не смотря на пройденную декаду))
1 Алессандро Пронтера
2 Антонио Джиуа
3 Давиде Масса
4 Даниэле Довери
5 Даниэле Киффи
6 Даниэле Орсато
7 Джампаоло Кальварезе
8 Джанлука Манганьелло
9 Джанлука Орельяно
10 Джанлука Рокки
11 Джованни Айрольди
12 Ливио Маринелли
13 Лука Пайретто
14 Мануэль Вольпи
15 Марко Гуида
16 Марко Ди Белло
17 Марко Пиччинини
18 Массимилиано Иррати
19 Маурицио Мариани
20 Микаэль Фаббри
21 Паоло Валери
22 Пьеро Джакомелли
23 Риккардо Роз
24 Розарио Абиссо
25 Фабио Мареска
26 Фабрицио Паскуа
27 Федерико Ла Пенна
28 Франческо Фурно
29 Хуан Лука Сакки
30 Эудженио Аббатиста
Аха-ха)
1 Алессандро Пронтера
2 Антонио Джиуа
3 Давиде Масса
4 Даниэле Довери
5 Даниэле Киффи
6 Даниэле Орсато
7 Джампаоло Кальварезе
8 Джанлука Манганьелло
9 Джанлука Орельяно
10 Джанлука Рокки
11 Джованни Айрольди
12 Ливио Маринелли
13 Лука Пайретто
14 Мануэль Вольпи
15 Марко Гуида
16 Марко Ди Белло
17 Марко Пиччинини
18 Массимилиано Иррати
19 Маурицио Мариани
20 Микаэль Фаббри
21 Паоло Валери
22 Пьеро Джакомелли
23 Риккардо Роз
24 Розарио Абиссо
25 Фабио Мареска
26 Фабрицио Паскуа
27 Федерико Ла Пенна
28 Франческо Фурно
29 Хуан Лука Сакки
30 Эудженио Аббатиста
Аха-ха)