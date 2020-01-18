Моуриньо: «„Интер“» выглядит поразительно. У них почти две команды»

сегодня, 11:32

Наставник «Тоттенхэма» высказался о своем бывшем клубе – «Интере». Он отметил, что у миланцев сформировался многочисленный состав.

«Интер» в самом деле выглядит поразительно. У них почти две команды. Возможно, одна будет для того, чтобы попытаться выиграть скудетто, а со второй они постараются победить в Лиге Европы. Сейчас их состав выглядит превосходно.

Вероятно, вскоре «Интер» пополнится еще одним футболистом. Причем это может быть игрок «Тоттенхэма» – полузащитник . Ранее сообщалось, что «Интер» увеличил предложение по трансферу этого игрока.