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Моуриньо: «„Интер“» выглядит поразительно. У них почти две команды»

сегодня, 11:32

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо высказался о своем бывшем клубе – «Интере». Он отметил, что у миланцев сформировался многочисленный состав.

«Интер» в самом деле выглядит поразительно. У них почти две команды. Возможно, одна будет для того, чтобы попытаться выиграть скудетто, а со второй они постараются победить в Лиге Европы. Сейчас их состав выглядит превосходно.

Вероятно, вскоре «Интер» пополнится еще одним футболистом. Причем это может быть игрок «Тоттенхэма» – полузащитник Кристиан Эриксен. Ранее сообщалось, что «Интер» увеличил предложение по трансферу этого игрока.

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Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 18:15
Маур не как не поймет, что играя от защиты нельзя брать кубки как раньше, Греции закончились, на них есть другие управы)))
dok66
dok66
сегодня в 17:49
Опять стонет , что у него их нет
Ros S
Ros S
сегодня в 16:28
Бедный ТТХ, сколько им ещн мучиться с Жозе осталось?
Sadjon
Sadjon
сегодня в 15:20
Жозе можно понять, ему немного жаль, что Эриксен уходит из Тоттенхэма......
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил mangoх12
сегодня в 15:09
с возвращением )) я там кинул мессадж про ваш оффтопчик, но модер забраковал)
Аха-ха)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:49
Чувствуется в его словах нотки зависти
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:42
Это черная зависть.
mangoх12
mangoх12 ответил RussianHorse
сегодня в 14:39
Мистер лучший! Красиво, в свое время, гоббов унижал. От его требла в Турине до сих пор жалко, не смотря на пройденную декаду))
с возвращением )) я там кинул мессадж про ваш оффтопчик, но модер забраковал)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:31
При нём наверно столько не покупали, вот и гнобит бывшую команду...
ПРи нём покупали всё, особенно трофеи. Аха-ха)
cska plus
cska plus
сегодня в 14:29
Жозик метит в Интер или завидует.
RussianHorse
RussianHorse
сегодня в 14:19
Мистер лучший!
Красиво, в свое время, гоббов унижал. От его требла в Турине до сих пор жалко, не смотря на пройденную декаду))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:24
При нём наверно столько не покупали, вот и гнобит бывшую команду...
shlomo
shlomo
сегодня в 13:19
Будем посмотреть, что в итоге завоюет....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:17
только по составу))
alex spartakovih
alex spartakovih
сегодня в 13:05
два состава есть ,а игра?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:40
Завидует физрук.
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 12:34
    dimagas2
    dimagas2 ответил juvenale
    сегодня в 12:27
    так людей нужно подтянуть с кабинетов 2006 года
    Ювентус что до сих пор не подтянул?)))
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 12:27
    У Асопливого две цели - трансферы и неустойка...)))
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    сегодня в 12:18
    Забудь, Жозе! Команд с такими ресурсами у тебя больше не будет.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
    сегодня в 12:10
    Не две, а полноценные три. Порток забыл главных звёзд неродзури:

    1 Алессандро Пронтера
    2 Антонио Джиуа
    3 Давиде Масса
    4 Даниэле Довери
    5 Даниэле Киффи
    6 Даниэле Орсато
    7 Джампаоло Кальварезе
    8 Джанлука Манганьелло
    9 Джанлука Орельяно
    10 Джанлука Рокки
    11 Джованни Айрольди
    12 Ливио Маринелли
    13 Лука Пайретто
    14 Мануэль Вольпи
    15 Марко Гуида
    16 Марко Ди Белло
    17 Марко Пиччинини
    18 Массимилиано Иррати
    19 Маурицио Мариани
    20 Микаэль Фаббри
    21 Паоло Валери
    22 Пьеро Джакомелли
    23 Риккардо Роз
    24 Розарио Абиссо
    25 Фабио Мареска
    26 Фабрицио Паскуа
    27 Федерико Ла Пенна
    28 Франческо Фурно
    29 Хуан Лука Сакки
    30 Эудженио Аббатиста

    Аха-ха)
    juvenale
    juvenale ответил beefs
    сегодня в 12:03
    Появились средства, теперь за трофеями...
    так людей нужно подтянуть с кабинетов 2006 года
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 12:02
    а третьей вылетать из лч от спарты и молодежки каталонцев хахаха
    beefs
    beefs
    сегодня в 11:58
    Появились средства, теперь за трофеями...
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 11:52
    Спорно, у них все таки много игрового шлака.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 11:52
    Может про ттх стоит думать?) в интере и без тебя разберутся)
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 11:48
    Будем посмотреть))
    itujan
    itujan
    сегодня в 11:44
    Удачи Интеру!
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