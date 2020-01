Ибрагимович одержал 150 побед в Серии А. Он достиг этого быстрее всех

«Милан» в матче 20-го тура Серии А взял верх над «Удинезе».

Форвард «россонери» одержал 150 побед в Серии А. На это ему понадобилось всего лишь 222 игры.

Шведский нападающий побил рекорд бывшего полузащитника «Интера» , который достиг этой отметки за 230 встреч.

Отметим, что данная статистика учитывается только с того момента, когда за победу стали начислять три очка, то есть с сезона 1994/1995.

