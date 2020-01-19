Марсело и Варан провели юбилейные матчи за «Реал»

«Реал» обыграл «Севилью» в матче 20-го тура Примеры.
Эта встреча стала юбилейной сразу для двоих игроков «сливочных». Защитник команды Марсело провел свой 350-й поединок за клуб в данном турнире, а Рафаэль Варан - 300-й (во всех турнирах).
«Реал» обыграл «Севилью» в матче 20-го тура Примеры.
Эта встреча стала юбилейной сразу для двоих игроков «сливочных». Защитник команды Марсело провел свой 350-й поединок за клуб в данном турнире, а Рафаэль Варан - 300-й (во всех турнирах).
Столько держали в клубе и вроде бы о чудо, наконец-то стал показывать достойную игру!
Столько держали в клубе и вроде бы о чудо, наконец-то стал показывать достойную игру!
Если не будет травм, тьфу тьфу тьфу - еще вся карьера впереди!
Осталось только заполнить две оставшиеся существенные ниши - выиграть чемпионат Европы и чемпионат России! :)
Если не будет травм, тьфу тьфу тьфу - еще вся карьера впереди!
Осталось только заполнить две оставшиеся существенные ниши - выиграть чемпионат Европы и чемпионат России! :)
Хуан Мунуэра по праву вошел в зал славы мадридского кабинета.
Хуан Мунуэра по праву вошел в зал славы мадридского кабинета.