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Марсело и Варан провели юбилейные матчи за «Реал»

сегодня, 00:05
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Реал» обыграл «Севилью» в матче 20-го тура Примеры.

Эта встреча стала юбилейной сразу для двоих игроков «сливочных». Защитник команды Марсело провел свой 350-й поединок за клуб в данном турнире, а Рафаэль Варан - 300-й (во всех турнирах).

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NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 07:01
Неужели я дожил до этих дней, когда Варан вроде начал показывать нормальный уровень защитника такого клуба как Реал?!

Столько держали в клубе и вроде бы о чудо, наконец-то стал показывать достойную игру!
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 02:01
Варан в возрасте когда многие топ-защитник только только достигали своего высочайшего уровня, уже все выиграл, и в мире, и его окрестностях...
Если не будет травм, тьфу тьфу тьфу - еще вся карьера впереди!
Осталось только заполнить две оставшиеся существенные ниши - выиграть чемпионат Европы и чемпионат России! :)
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Евгений Макрушин
сегодня в 01:26
Так я тоже не оскорблял, платок нужен,сопли Вам подтереть?
Евгений, я заметил, что Вам здесь вообще никто не нравится. Эти слишком наглые, те слишком глупые, а вон те просто не по душе. Так может не стоит себя так насиловать и заходить туда, где все вокруг раздражают? Может быть стоит подыскать себе компанию по душе? Вряд ли на сайте по вязанию спицами есть наглая молодёжь или на сайте по моделированию скворечников хамоватые пользователи. Вы подумайте, я плохого не посоветую :)
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 00:35
jopo45,ну у тебя и ник)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил волгодон 2
сегодня в 00:34
Так я тоже не оскорблял, платок нужен,сопли Вам подтереть?
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 00:28
Зайду-ка с запасного аккаунта,проверю модридских братанов на вшивость ) Караул уже горит)Можно было и не заходить.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 00:25
Старожилы ) притом что Варан еще молод
волгодон 2
волгодон 2 ответил Евгений Макрушин
сегодня в 00:22
Кроме оскорбления в интернете не можете ничего!!!
Женечка,я тебя пока не оскорблял. Ты там пускай сопельки тише)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил волгодон 2
сегодня в 00:21
Кроме оскорбления в интернете не можете ничего!!!
Gelious
Gelious ответил волгодон 2
сегодня в 00:19
Ну уж не труднее чем вам,юродивым.
Оно и видно
волгодон 2
волгодон 2 ответил Gelious
сегодня в 00:18
Тяжело ж вам живется
Ну уж не труднее чем вам,юродивым.
Gelious
Gelious ответил волгодон 2
сегодня в 00:14
Главный арбитр заработал денег на юбилей. Хуан Мунуэра по праву вошел в зал славы мадридского кабинета.
Тяжело ж вам живется
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 00:13
Главный арбитр заработал денег на юбилей.
Хуан Мунуэра по праву вошел в зал славы мадридского кабинета.
Рома Олейник
Рома Олейник
сегодня в 00:12
Википедия даёт совсем другие цифры - Варан в клубе с 2011 года, 188 матчей. Марсело с 2007 года в "Реале" и 348 матчей. Я понимаю, что они на фото и ошибки быть не может, просто странно. Я сразу подумал, что Марс в Мадриде намного раньше Рафаэля, а разница в 50 матчей...
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