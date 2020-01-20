ЦСКА и «Зенит» проведут товарищеский матч в Испании

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что команда проведет товарищеский матч с «Зенитом» в преддверии возобновления чемпионата России.
Встреча состоится 9 февраля в 16:00 по московскому времени. Точное место проведения игры будет названо позднее.
Второй зимний сбор #ЦСКА в Испании #Кампоамор2020🇪🇸 завершится товарищеским матчем с @zenit_spb!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 20 января 2020 г.
Игра состоится 9 февраля и начнется в 16:00 по московскому времени. Точное место проведения игры будет уточнено позднее pic.twitter.com/QgSPplKv4j
Дыркинфеев за Ракицкого (бородатый за лысого)
Карпов за Жиркова (который ему в отцы годится)
Сигурдссон за Малкома (лёд и пламя)
Обляков за Азмуна (чтобы переживать острые ощущения)
Гогуа за Семака (он же так любит африканцев)
Ганчаренко за Вилкова (чтоб отстал)
Дыркинфеев за Ракицкого (бородатый за лысого)
Карпов за Жиркова (который ему в отцы годится)
Сигурдссон за Малкома (лёд и пламя)
Обляков за Азмуна (чтобы переживать острые ощущения)
Гогуа за Семака (он же так любит африканцев)
Ганчаренко за Вилкова (чтоб отстал)