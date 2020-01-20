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ЦСКА и «Зенит» проведут товарищеский матч в Испании

сегодня, 12:26

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что команда проведет товарищеский матч с «Зенитом» в преддверии возобновления чемпионата России.

Встреча состоится 9 февраля в 16:00 по московскому времени. Точное место проведения игры будет названо позднее.

 

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Все комментарии
Дамир Скомина
Дамир Скомина
сегодня в 13:42
    Дамир Скомина
    Дамир Скомина
    сегодня в 13:39
    И переженятся после матча)))))))))
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 13:33
    Отличный спарринг свинятам на зависть.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответил Footbolista
    сегодня в 13:30
      Footbolista
      Footbolista
      сегодня в 13:28
      Спарринг...по-товарищески...
      Grey33
      Grey33
      сегодня в 13:23
      Хороший спарринг перед Локомотивом.
      ROLENTO
      ROLENTO
      сегодня в 13:20
        LOpp
        LOpp
        сегодня в 13:09
          Юрниекс
          Юрниекс ответил spartach n1
          сегодня в 13:06
          Вилковцы на карасевцев,кто кого ?
          А че...свиньи отправят своего Карасева на игру?
          тумба-юмба
          тумба-юмба
          сегодня в 13:00
            particular
            particular
            сегодня в 12:56
            Видимо, будет нудная, скучная и невзрачная игра, которая будет интересна только тренерам... Типа, проверка неготовности..:) Не устали бы раньше времени..:))
            cska plus
            cska plus
            сегодня в 12:54
            Лишь бы без травм, удачи армейцам!
            spartach n1
            spartach n1
            сегодня в 12:53
            Вилковцы на карасевцев,кто кого ?
            ArtemBzdn
            ArtemBzdn ответил blasgovest
            сегодня в 12:43
            Зениту победы 7-0.
            Зенит НИКОГДА не будет Победителем. Он сам постарался для этого.
            Нехорошие люди
            Нехорошие люди
            сегодня в 12:38
            А че полуфиналист ЛЧ Зенит не игрет с 12 летними арабами и бней игунами??
            blasgovest
            blasgovest
            сегодня в 12:31
            Зениту победы 7-0.
            VAN ARM
            VAN ARM
            сегодня в 12:31
            посмотрим
            Serg_Diamond
            Serg_Diamond
            сегодня в 12:28
            Интересно будет на это посмотреть, если покажут
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