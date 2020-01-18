«Локомотив» ищет замену Сёмину

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«Соккер.ру» не сомневается, что москвичи ищут нового главного тренера, не исключая уход Сёмина летом.

Шутки в стиле Василия Уткина, что «Локомотив» - хорошая команда, им бы еще сильного тренера, часто проскакивают, когда у «железнодорожников» очередной спад результатов, неудачная серия, или снова оказываются четвертыми в группе ЛЧ .

Но у Сёмина свои сильные стороны. Всегда возвращается – его списали до уровня «Мордовии», а Юрий Павлович еще раз стал чемпионом России с «Локомотивом», и «Зенит» в этом сезоне пару раз обыграл, и в кубках внутренних успешен.

С другой стороны, в самом клубе не в восторге от стратегических возможностей главного тренера. Посмотрите на покупки и продажи. Смолов, Крыховяк, Хеведес или Мурило пришли не по просьбе Сёмина. И Жоау Мариу вряд ли Юрий Павлович затребовал.

Получается нестыковка – ответственность за результат на тренере, а впервые увидел Мурило на тренировке. И имя Крыховяка банально не знал, называл по-разному, но не Гжегожем. Спортивные менеджеры и руководство давно действуют в обход Семина.

У самого возрастного тренера РПЛ – 11 мая исполнится 73 года, не было права голоса, когда Эрик Штоффельсхаус и Илья Геркус принимали решения. С Василием Кикнадзе тоже вряд ли идеальные отношения. Как ушел немецкий спортивный директор, то даже посредника не осталось.

Кикнадзе сказал, что развитая скаутская служба позволяет работать без специального директора, хотя параллельно подыскивали людей в Англии, Испании и России. В переводе с канцелярского на русский язык – менеджер хочет принимать все решения самостоятельно, нравится быть главным.

Сёмину никто уступать в «Локомотиве», невзирая на большие заслуги, не планирует. А мнение, что с молодым тренером могут лучше играть в защите, что такой человек сделает тактику команды богаче и завлечет зрелищной игрой фанатов на трибуны, высказывалось.

Следовательно, «железнодорожники» тихо ищут нового тренера. Информация пришла от чехов, из Москвы был запрос по Трпишовски, ведь 43-летний наставник «Славии» выигрывал чемпионат Чехии и дважды Кубок страны. Был в четвертьфинале Лиги Европы и, хотя заняли последнее место в группе ЛЧ , с «Барселоной» неплохо игру выстроили.

Трпишовски отказался от «Локомотива», но у клуба есть причины интересоваться перспективными тренерами. Но почему нельзя говорить о замене Сёмина как обязательном благе? Нет готового человека, который подхватит команду. Черевченко в «Арсенале» нормально работает, но вряд ли его возвращение в «Локомотив» серьезно рассматривают.

Не исключено, что если все иностранцы откажутся, пойдут к Олегу Пашинину – помощник главного тренера Сёмина точно украдкой мечтает получить шанс, а там и Лоськов рядом. Но что даст ставка на человека, который уже может выдать Юрию Павловичу все умные мысли? В этом сезоне «Локомотив» такой же парадоксальный, как «Зенит» - не настолько круто играли, но высоко в таблице.

Зато нет такой надежной обороны, как у Семака, и есть тот же провал в Европе, пускай в более сложной группе. Но руководство клуба явно настаивало на выходе в плей-офф Лиги Европы – и престиж, и деньги. Если весной Сёмин уйдет сам – отговаривать его Кикнадзе точно не станет.

Причем нельзя утверждать, что Сёмин обязательно прав, требуя большие права. Быть может, его трансферные идеи слабее, но и издеваться над ветераном тренерского цеха странно. Ответственность на нем – получает на орехи чаще, чем Кикнадзе, только Смородская отвлекала весь негатив, а решения принимают в обход Сёмина.

Пусть Юрий Павлович привычно держится молодцом, физически тянет работу главным тренером даже в 73 года, что мало кто в мире может, не первый раз в «Локомотиве» задумались, а не сменить ли команде наставника? Конечно, в РЖД есть люди, которые против идеи – и боятся реакции болельщиков, если сменщик провалится, и понимают, что виноват не всегда Сёмин.

«Локомотив» вместе с «Зенитом» - самые возрастные фавориты РПЛ , и хотя подключение парочки молодых ребят снизило средний возраст команды Сёмина до 27.7 лет, очень скоро встанет вопрос работы с ветеранами. Гильерме, Чорлука, Игнатьев, Эдер, Хеведес, Коломейцев и Рыбус перешагнули тридцатилетний рубеж.

В заявке 12 легионеров, нужно прощаться минимум с пятью, чтобы подписать летом хотя бы одного иностранца. Команду ожидают большие перемены. И новый контракт с Чорлукой, учитывая его хронические болячки и размер зарплаты, не спешат подписывать, а старый закончится летом.

И по атаке вопросы – Смолов и Эдер не впечатлили, а Джорджевич и Фарфан с травмами. И теперь ключевой вопрос. Если «Локомотиву» нужно определить сразу пять-шесть легионеров на выход и параллельно набрать россиян, то какой смысл оставлять главным Сёмина, не давая ему права голоса?

Нужно сделать минимум восемь перестановок, а сам Юрий Павлович при всех трансферных вопросах отсылает к руководству. Летом заявлял, что тоже ждет трансферов, то есть не в курсе, будут ли они вообще. На короткой дистанции, когда костяк был еще чемпионским, такая стратегия работала – даже хорошо, что не все сделки совершал Сёмин, «Локомотив» удачно подписал и Мариу, и Крыховяка.

Но поскольку для Юрия Павловича конфликты с руководством клуба – привычная практика, и заявил, что сам не видит причин для прощания, у Кикнадзе, если ему нужен новый молодой тренер, лишь один путь – эскалация конфликта. Сёмин не выбирал Смородскую, Геркуса или Кикнадзе, это сделали за него. Юрий Павлович может только смириться и молча работать.

Или же уйти. Если в клубе захотят выжить тренера с поста – предложат должность свадебного генерала, и найдут молодого наставника. Теперь решения по трансферам принимает даже не иностранный спортивный директор, а Кикнадзе, и логично, чтобы и ответственность за результаты перешла к нему – новый тренер будет взят под личную ответственность.

Фактически Сёмин останется на осень, только если найдет общий язык с руководством по трансферам – вряд ли, или если «Локомотив» выдаст сказочную весну и еще раз попадет в Лигу чемпионов. Но и в таком случае все зависит от желания Юрия Павловича оставаться просто тренером, а не менеджером в широком смысле. Перестройка будет сложной и если завершится неудачей – Сёмина так или иначе уволят.

Летом, особенно если «Локомотив» финиширует вторым, можно уйти с высоко поднятой головой, еще до масштабных перестановок. Фанатам команды страшновато от таких вестей, ведь знают, что без Юрия Павловича может стать куда хуже, но владельцы клуба свои правила обозначили четко – ветеран только тренирует. Если ему мало полномочий – держать не станут.

Со стороны похоже на стратегию. Кикнадзе и Мещеряков боятся выйти в толпе со словами: «Мы уволили легенду». Но создать условия работы, которые не устроят самого Сёмина, смогут легко. Тогда формально получится, что Юрий Павлович сам принял решение, и руководство назначит нового человека, оставив за собой право выбирать игроков.