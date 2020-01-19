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Глушаков искупался в холодной воде на Крещение

сегодня, 11:19

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков на Крещение искупался в холодной воде в Турции, где команда проводит зимние сборы.

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Все комментарии
RIR68
RIR68
сегодня в 15:25
это хорошо. а кроссовки зачем в море макал? освящал?
МапС
МапС
сегодня в 13:33
Не такая уж и холодная, всего +12,5 градусов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:11
Молодец...позитивный парень...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:34
яйца то не казённые...
Grey33
Grey33
сегодня в 12:34
Горячую в отеле отключили?
Брулин
Брулин
сегодня в 12:19
Глушаков – адвокату экс-жены: «Мое кредо – футбол. Не забывайте о кредо того, кто пытается продать квартиры моих детей»
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:19
И что?
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 11:55
А на берегу ждёт тёпленький самогон?!
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 11:53
Великая новость.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:51
Банная эпопея продолжается.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:45
Дядя Петя из третьего подъезда тоже искупался в проруби и что???
доктоР7
доктоР7
сегодня в 11:35
Легенда!
cska plus
cska plus
сегодня в 11:31
И это в главных новостях.
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