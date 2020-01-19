Глушаков искупался в холодной воде на Крещение

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков на Крещение искупался в холодной воде в Турции, где команда проводит зимние сборы.
Всех с Крещением, всем здоровья и бодрости духа! #поздравляю #праздник #крещениегосподне #крещение #крещенскиекупания #крещенскийсочельник #январь #святаявода #богоявление pic.twitter.com/TvsaBecuHP
— Denis Glushakov (@DGlushakov8) January 19, 2020
Всех с Крещением, всем здоровья и бодрости духа! #поздравляю #праздник #крещениегосподне #крещение #крещенскиекупания #крещенскийсочельник #январь #святаявода #богоявление pic.twitter.com/TvsaBecuHP
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