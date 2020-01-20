Кин: «Марсьяль недостаточно хорош для „Манчестер Юнайтед“»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» подверг критике форварда «красных дьяволов» , упустившего голевой момент во втором тайме матча АПЛ с «Ливерпулем» при счете 0:1.

Большие нападающие должны забивать в важных моментах матчей, и этот промах показывает его карьеру в клубе – отличный розыгрыш, но по воротам надо попадать.