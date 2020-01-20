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Кин: «Марсьяль недостаточно хорош для „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 11:26
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин подверг критике форварда «красных дьяволов» Антони Марсьяля, упустившего голевой момент во втором тайме матча АПЛ с «Ливерпулем» при счете 0:1.

Большие нападающие должны забивать в важных моментах матчей, и этот промах показывает его карьеру в клубе – отличный розыгрыш, но по воротам надо попадать.

Нет никаких оправданий. Важные нападающие, которые у болельщиков на слуху, попадают в створ и забивают. Так что этот парень недостаточно хорош для МЮ. Этот эпизод красноречиво рассказал о нем все.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:37
Он просто испугался Ливерпуля.
cska plus
cska plus
сегодня в 12:59
Ищут крайнего.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:41
Нашли козла отпущения)
Azu-Killah37
Azu-Killah37
сегодня в 12:25
Всегда это говорил! Вечно угрюмый и недовольный днарь
BagioR
BagioR
сегодня в 12:15
Да там даже руководство не достаточно хороши для клуба.
TOR громовержец
TOR громовержец
сегодня в 11:44
А в мю кто либо хорош вообще?мне кажется там 90% не уровень клуба
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