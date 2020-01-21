В «Интере» сообщили о возможных трансферах Эриксена, Мозеса и Жиру

Состав «Интера» в январе могут пополнить три футболиста. О возможных трансферах («Тоттенхэм»), и (оба - «Челси») рассказал спортивный директор миланского клуба Пьеро Аузилио.

Мы сделали официальное предложение по Эриксену, и теперь ждём ответа от «Тоттенхэма». Теперь мы можем только сесть и подождать, так как им заинтересовано множеством клубов. Это топ-футболист, который вызвал понятный интерес со стороны самых серьёзных клубов Европы. Это очень сложно, но мы постараемся сделать всё возможное.

Мы достигли первоначального соглашения с «Челси» по Виктору Мозесу. Мы оцениваем ситуацию. Этот трансфер возможен, но лучше подождать новостей, прежде чем говорить о чём-то большем.

Приход Оливье Жиру также возможен, если мы продадим одного из наших форвардов.