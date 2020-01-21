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В «Интере» сообщили о возможных трансферах Эриксена, Мозеса и Жиру

сегодня, 07:35

Состав «Интера» в январе могут пополнить три футболиста. О возможных трансферах Кристиана Эриксена («Тоттенхэм»), Виктора Мозеса и Оливье Жиру (оба - «Челси») рассказал спортивный директор миланского клуба Пьеро Аузилио.

Мы сделали официальное предложение по Эриксену, и теперь ждём ответа от «Тоттенхэма». Теперь мы можем только сесть и подождать, так как им заинтересовано множеством клубов. Это топ-футболист, который вызвал понятный интерес со стороны самых серьёзных клубов Европы. Это очень сложно, но мы постараемся сделать всё возможное.

Мы достигли первоначального соглашения с «Челси» по Виктору Мозесу. Мы оцениваем ситуацию. Этот трансфер возможен, но лучше подождать новостей, прежде чем говорить о чём-то большем.

Приход Оливье Жиру также возможен, если мы продадим одного из наших форвардов.

Вчера появилась информация о том, что «Интер» заплатит «Тоттенхэму» 18 млн евро за переход Эриксена.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:38
Интер уже начал перебирать варианты усиления, никак не могут сделать выбор.
Дамир Скомина
Дамир Скомина
сегодня в 08:13
Возьмём. Бренд Интер в стадии возрождения, скоро чемп за чемпом будем брать, мало не покажется :) Да и в этом пока ничего не решено
Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:10
Конечно же все в Интере прежде всего ожидают трансфера Эриксена.....
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