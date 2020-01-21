Слуцкий рассказал, почему он выбрал именно «Рубин»

Главный тренер «Рубина» рассказал о причинах, почему он выбрал именно казанский клуб.

Не буду скрывать, что ключевой фигурой в моем назначении выступил Рустем Фидаевич Сайманов. Те многочисленные беседы, которые у нас были, убедили меня в том, что это может быть безумно интересно.

Может быть, приступить к работе было бы логичнее с нового сезона, когда нет какой-то конкретной турнирной ситуации. Знаете, я встречал тренеров, которые всё время ждали хорошего момента для работы и говорили: «Вот, меня сейчас зовут, но они валятся. А вдруг у меня не получится? Тогда меня дальше вообще никуда не позовут».

На самом деле, если тебя приглашают в какой-то клуб, то по-любому в нём что-то не так. Если всё хорошо, то тренера просто так не меняют. И очень неправильно для тренера ждать какого-то хорошего времени. Мой последний пример «Витесса» доказывает это: первые десять туров — лучший старт в истории клуба, а затем что-то ломается буквально в одной игре, и всё переворачивается.

Я для себя принял это решение. Невозможно ждать хорошего времени. В футболе хорошее или плохое время может меняться от игры к игре.