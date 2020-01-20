Червиченко: «Айртон нужен „Спартаку“, там масса других игроков на продажу»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил значимость защитника Айртона для красно-белых после информации о том, что в московском клубе отклонили предложение «Сантоса» об аренде игрока.

Думаю, там своя «внутренняя кухня», может, по деньгам не сошлись. Считаю, что Айртон и «Спартаку» полезен — он мне нравится как игрок, не знаю, почему поднялся вопрос его убирать. Он быстрый, а если речь идет о том, что он ошибается, так все ошибаются в «Спартаке». Может, еще не закончился процесс адаптации.

Я бы вообще не отдавал его в аренду, он и «Спартаку» пригодится. Он хорошо себя проявляет и точно не тот игрок, из-за которого у «Спартака» проблемы. Не знаю, почему заговорили именно о нем, может, бразильцы хотели его получить, или он хотел в Бразилию вернуться. Этот игрок картину не портит, в «Спартаке» есть масса других персонажей, с которыми можно расстаться, с кем — сказать не могу, не хочу обижать людей.