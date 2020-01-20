Ракицкий: «Если бы не Луческу, не знаю, что бы со мной было»

Защитник «Зенита» рассказал, общается ли он с бывшим главным тренером петербургского клуба , с которым они также вместе работали в донецком «Шахтёре».

Общаюсь ли с Мирчей? Да, он мне звонил сейчас. И на Новый год поздравлял. Спрашивает ли, как дела в «Зените»? Он и так знает, он следит за клубом. Поговорили с ним о самочувствии, здоровье. Говорю: давайте ещё потренируйте, свой опыт передайте. Он смеётся в телефон. Я Луческу люблю и уважаю как человека и тренера. Он многое дал мне. Я только за, если он продолжит тренировать. А там уже сам пусть решает.

Он психолог. Очень много разговаривает со всеми игроками. Знает много языков. Мы с ним чуть ли не каждый день общались. Говорил, что можно делать на поле, что нельзя. Я вырос в нормального футболиста благодаря его помощи. Если бы не он, не знаю, что было бы.