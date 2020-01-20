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Ракицкий: «Если бы не Луческу, не знаю, что бы со мной было»

сегодня, 14:40

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал, общается ли он с бывшим главным тренером петербургского клуба Мирчей Луческу, с которым они также вместе работали в донецком «Шахтёре».

Общаюсь ли с Мирчей? Да, он мне звонил сейчас. И на Новый год поздравлял. Спрашивает ли, как дела в «Зените»? Он и так знает, он следит за клубом. Поговорили с ним о самочувствии, здоровье. Говорю: давайте ещё потренируйте, свой опыт передайте. Он смеётся в телефон. Я Луческу люблю и уважаю как человека и тренера. Он многое дал мне. Я только за, если он продолжит тренировать. А там уже сам пусть решает.

Он психолог. Очень много разговаривает со всеми игроками. Знает много языков. Мы с ним чуть ли не каждый день общались. Говорил, что можно делать на поле, что нельзя. Я вырос в нормального футболиста благодаря его помощи. Если бы не он, не знаю, что было бы.

Ранее Ракицкий подвел итоги первого года в «Зените».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 16:54
Обратной дороги из Зенита нет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:19
Мирчу хороший тренер. Смеется-уже хорошо, а то в Зените он был грууустный, одиноокий. Тряслась голова, сам собой разговаривал. Видеть эту картину было невыносимо.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:02
Благодарный ученик!!! Респект Ярославу!!!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 16:00
В "Зенити" порядочные учителя и хорошие тренеры не приживаются.
cska plus
cska plus
сегодня в 15:00
Семак может обидеться тогда хохлу крышка.
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