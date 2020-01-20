Тихонов: «Не понимаю назначения Сетьена в „Барсу“, есть тренеры посильнее»

Экс-капитан «Спартака» скептически отнесся к назначению на пост главного тренера «Барселоны».

Если честно, я не понимаю этого назначения. Есть все-таки тренеры посильнее. Но руководство, наверное, исходит из того, что они знают, что им конкретно нужно от этого тренера. Возможно, это вариант до конца сезона. Возможно, чтобы встряхнуть команду. Те ничьи, которые случились у Вальверде, спровоцировали его увольнение.

В эпизоде с голом Видаль сыграл здорово. Наверное, «Гранаде» как раз не хватило одного футболиста, который эту зону закрыл бы. Но то, как сыграл Месси, находясь в 15 метрах от штрафной — сыграл вперед и побежал завершать атаку — это, конечно, очень здорово.