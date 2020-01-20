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Тихонов: «Не понимаю назначения Сетьена в „Барсу“, есть тренеры посильнее»

сегодня, 16:11

Экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов скептически отнесся к назначению Кике Сетьена на пост главного тренера «Барселоны».

Если честно, я не понимаю этого назначения. Есть все-таки тренеры посильнее. Но руководство, наверное, исходит из того, что они знают, что им конкретно нужно от этого тренера. Возможно, это вариант до конца сезона. Возможно, чтобы встряхнуть команду. Те ничьи, которые случились у Вальверде, спровоцировали его увольнение.

В эпизоде с голом Видаль сыграл здорово. Наверное, «Гранаде» как раз не хватило одного футболиста, который эту зону закрыл бы. Но то, как сыграл Месси, находясь в 15 метрах от штрафной — сыграл вперед и побежал завершать атаку — это, конечно, очень здорово. 

Тем временем «Барселона» добилась первой победы при новом наставнике. 

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Все комментарии
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 16:56
Да Андрюха - как это они о тебе не вспомнили? Счастье ведь было так близко
Владиславчик
Владиславчик
сегодня в 16:27
Тихонов: «Не понимаю назначения Сетьена в „Барсу“, есть тренеры посильнее, например я"
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 16:21
В последние года два, на фоне Клоппа и Гвардиолы, очень сложно выбрать тренера
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