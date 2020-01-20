Ракицкий: «Кричалка фанатов в мою сторону смущает, не могу забить»

Защитник «Зенита» поделился эмоциями после первого года в петербургском клубе и от персональной кричалки болельщиков сине-бело-голубых.

Как бы оценил первый год в «Зените»? Счастливый для меня. Обрёл шикарный стадион, шикарную команду, обалденный город, потрясающих болельщиков. Горжусь их поддержкой.

Что касается кричалки «Ракицкий, гол!», честно, они когда кричат, я не могу забить. Меня это смущает. Пусть лучше кричат: «Зенит», гол!». Это приятно настолько, что я начинаю перевозбуждаться. Это класс, круто, такого никогда со мной не было, но это сбивает.