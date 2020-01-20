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Ракицкий: «Кричалка фанатов в мою сторону смущает, не могу забить»

сегодня, 12:48

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился эмоциями после первого года в петербургском клубе и от персональной кричалки болельщиков сине-бело-голубых.

Как бы оценил первый год в «Зените»? Счастливый для меня. Обрёл шикарный стадион, шикарную команду, обалденный город, потрясающих болельщиков. Горжусь их поддержкой.

Что касается кричалки «Ракицкий, гол!», честно, они когда кричат, я не могу забить. Меня это смущает. Пусть лучше кричат: «Зенит», гол!». Это приятно настолько, что я начинаю перевозбуждаться. Это класс, круто, такого никогда со мной не было, но это сбивает.

Отметим, что Ракицкий является одним из лидеров РПЛ по точности сделанных передач в первой части сезона.

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Clavан
Clavан
сегодня в 13:48
Ничего, привыкнешь.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 13:47
Зенит украинско-аргентинская команда !)
Footbolista
Footbolista
сегодня в 13:37
Только дзюбу ничего не смущает...
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:29
На редкость успешные приобретения сделал "Зенит" прошлой зимой, Ракицкий в их числе. Ну и дальний пас у него конечно шикарный. С его умением начать атаку ему бы в центре полузащиты играть (чисто на мой взгляд).
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 13:13
Хитрец.
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 13:09
Хороший игрок...Угадали с покупкой..
LOpp
LOpp
сегодня в 12:57
Заболотный тоже из-за кричалок не забивал.
cska plus
cska plus
сегодня в 12:57
Ярик вошёл в первую десятку врагов Украины.
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