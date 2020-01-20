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Тарасов: «Мы с Путиным смотрим в одну сторону»

сегодня, 11:06

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в своём «инстаграме» высоко отозвался о работе президента России Владимира Путина.

Многие шутят насчёт того, что я скоро стану отцом-героем, а любимая получит материнский капитал. Я рад, что на фоне страшных новостей военных конфликтов, кто-то ещё понимает, что залог нашего будущего – любовь и дети. Последнее выступление президента про семью и детей не оставило никого равнодушным. Я рад, что вводят материнский капитал за первого ребёнка, бесплатные обеды в школах, строят новые музыкальные школы и так далее. Правда, помимо семейных тем, последние пять минут навёл и в политике движуху, но это уже пусть оценивают эксперты. Для меня как для жителя страны важно, что почти самый влиятельный человек в мире, говорил именно о детях. Значит, мы смотрим в одну сторону.

На сегодняшний день Тарасов находится в статусе свободного агента с лета прошлого года. Недавно 32-летний хавбек отправился на сборы вместе с «Рубином».

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил galem72
сегодня в 14:01
"...бесплатные обеды в школах..." Причём только до 4 класса. Видимо, по мнению плешивого, дальше ребёнок не нуждается в еде или может сам уже себе покупать обеды. Как можно быть таким убогим, чтобы поддерживать все эти вбросы от кремля ради рейтинга? Ведь даже жирик откровенно показал, как они относятся к населению, когда раздавал свои жалкие тыщёнки в новогодние каникулы.
Лол, думаешь, эти обеды в пользу детей?

Кто этих детей обслуживает у нас? Пригожин, "повар" и "кошелек" Путина.

Т.е. по факту теперь детей будут теперь в обязательном порядке кормить пальмовым маслом и его субпродуктами, а делать это будет, конечно, Пригожин. И кошелек Путина будет пополняться все ускоряющимися темпами.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:58
Тарасов к 30ти годам женился три раза .....и все по любви!!! Настругал детишек, теперь вот по судам бегает , надеясь смягчить бремя алиментов. А с введением новых послаблений для семьи и детей, соответственно и Тарасову полегче будет.
Шмулик Замуздецкий - Кац
Шмулик Замуздецкий - Кац
сегодня в 13:39
Какой скромный чел! Мог ведь легко сказать, что " Путин смотрит в ту-же сторону, что и я". Ан нет !
galem72
galem72
сегодня в 13:20
"...я рад, что вводят материнский капитал за первого ребёнка..."

тарасу невдомёк, откуда плешь возьмёт денег на свои обещалки. Ведь ни свои кошельки, ни карманных олигархов, ни друзей, ни дзюдоистов, ни хоккеистов, ни стаб'фонд он трясти не будет и никому не даст этого делать. Пострадает опять исключительно простой народ — основной заполнитель казны, который и так уже до ниток обобран. Как же это всё мерзко...
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 13:20
Как бы ещё пенсионеров обобрать ?
max74
max74
сегодня в 13:18
В сторону Кабаевой ?
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 13:17
Да ладно вам, набросились на человека.
Любой гражданин России вправе оценить действия своего президента.
Вы если не согласны, аргументируйте. А тут начинается безмозглый, променял страну, клоун и т. д.
У меня собака под дверью лежит, и кто бы не проходил, она гав гав гав.
Так и вы, кто бы, что бы не сказал, вам лишь бы полаять.
А насчет детей, бедных, пенсионеров - всегда хочется лучше, но и сейчас грех жаловаться. Это говорю я , инвалид 2 группы с 2007 года.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 13:12
Дмитрий Бузов: Путин смотрит в одну со мной сторону...
Брулин
Брулин ответил морозз
сегодня в 13:11
Вот такие подпевалы во все времена и приводили к тому, о чём позже начинали жалеть тотально все...к нищите и борьбе людей за выживание своих семей! Подачки в виде каких либо преференций являются всего лишь подачками а не надеждой на лучшую жизнь! Тарасов просто спортсмен, которых немало сидит в ГосДуме и которые променяли на кусок хлеба с икрой свою страну!
Согласен.Такие как он и приверженцы политпроекта с Петербурга,дают им уверенность что все делают они правильно,что их не сместят,народ же хвалит якобы,продолжая воровать.Газпром по сути американский.Цена за акцию копейки,к концу власти Путяши за бесценок перейдет в управление Нью йорскому банку,которому уже 28 % акций принадлежат.Сбербанк аналогично.Всю странуотдадут и смотаются с друзьями-олигархами в Англию.А люди типа Тарасова вечные лизоблюды этой власти.Шестерки.
Брулин
Брулин
сегодня в 12:58
Послание не оставило никого равнодушным, плакали всей маршруткой
Брулин
Брулин
сегодня в 12:54
Уникальное явление: играть - не играет и не умеет, но по любому поводу в адрес властей- готов как пионер - сделать стойку "чего изволите?".
galem72
galem72
сегодня в 12:42
"...бесплатные обеды в школах..."

Причём только до 4 класса. Видимо, по мнению плешивого, дальше ребёнок не нуждается в еде или может сам уже себе покупать обеды. Как можно быть таким убогим, чтобы поддерживать все эти вбросы от кремля ради рейтинга? Ведь даже жирик откровенно показал, как они относятся к населению, когда раздавал свои жалкие тыщёнки в новогодние каникулы.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 12:38
Спасибо деду за обеды.
galem72
galem72
сегодня в 12:32
"Артистов, кучеров и проституток не трогать — они одинаково нужны любой власти" ©

тарас себя полностью оправдывает!
beefs
beefs
сегодня в 12:27
Молодец, идёшь в ногу...
Mangur
Mangur
сегодня в 12:06
Без комментариев
порт
порт
сегодня в 12:06
Дима, побереги язык, уже на половину стёр наверное.
andre_can
andre_can
сегодня в 12:03
тарасов с рубиновыми в фнл смотрит :)
VIPded
VIPded
сегодня в 12:03
В Госдуму собрался?)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:03
Путину абсолютно на*рать, куда смотрит Тарасов, он вряд ли даже знает о его существовании, так как футболом не интересуется))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:58
Попробовал бы он смотреть в другую сторону!😉😁😂
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:58
Всё лучшее детям, а пенсионеры пусть дохнут, на них денег нет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил морозз
сегодня в 11:47
Вот такие подпевалы во все времена и приводили к тому, о чём позже начинали жалеть тотально все...к нищите и борьбе людей за выживание своих семей! Подачки в виде каких либо преференций являются всего лишь подачками а не надеждой на лучшую жизнь! Тарасов просто спортсмен, которых немало сидит в ГосДуме и которые променяли на кусок хлеба с икрой свою страну!
Это еще ерунда, жди скоро новой Конституции, которая Путина-киборга узаконит президентом до бесконечности) Все, кто видел этот список из 75 лиц, которые будут согласовывать новый вариант, понимают, что там без шансов...

Треть доверенных лиц Путина на тех или иных выборах, треть всяких казачих атаманов и иной шелупони и треть представителей благотворительных фондов, которым нужно будет просто подставить подписи ("а иначе перекроем газ", Чулпан Хаматова не даст соврать).

Ноль хоть сколько-нибудь оппозиционеров, минимум юристов и профессионалов... Скорее всего, им выкатят готовый документ, а они подмахивать будут.

То, что пока что из сенсационных изменений Путин озвучил теперь только что Россия теперь не будет считаться со всякими ЕСПЧ уже на законных основаниях, это ерунда, по факту она и так с ними не считается давно... И эти поправки в Конституцию, минимально меняющие суперпрезидентскую республику на просто президентскую (правда, в условиях однопартийности она останется суперпрезидентской), это мелочи, ради них он точно не стал бы затевать бучу, они ничего не дают ни ему, ни населению (если бы он о нем думал). Населению нужна парламентская республика, а ему - узаконить еще пару сроков, так что ждем...
cska plus
cska plus
сегодня в 11:38
    морозз
    морозз
    сегодня в 11:30
    Вот такие подпевалы во все времена и приводили к тому, о чём позже начинали жалеть тотально все...к нищите и борьбе людей за выживание своих семей!
    Подачки в виде каких либо преференций являются всего лишь подачками а не надеждой на лучшую жизнь!
    Тарасов просто спортсмен, которых немало сидит в ГосДуме и которые променяли на кусок хлеба с икрой свою страну!
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 11:24
    Мы смотрим в одну сторону - сказал слепой зрячему...только я не вижу нифига...
    blasgovest
    blasgovest
    сегодня в 11:17
    Как был безмозглым, так и остался.
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