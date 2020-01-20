Тарасов: «Мы с Путиным смотрим в одну сторону»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в своём «инстаграме» высоко отозвался о работе президента России Владимира Путина.
Многие шутят насчёт того, что я скоро стану отцом-героем, а любимая получит материнский капитал. Я рад, что на фоне страшных новостей военных конфликтов, кто-то ещё понимает, что залог нашего будущего – любовь и дети. Последнее выступление президента про семью и детей не оставило никого равнодушным. Я рад, что вводят материнский капитал за первого ребёнка, бесплатные обеды в школах, строят новые музыкальные школы и так далее. Правда, помимо семейных тем, последние пять минут навёл и в политике движуху, но это уже пусть оценивают эксперты. Для меня как для жителя страны важно, что почти самый влиятельный человек в мире, говорил именно о детях. Значит, мы смотрим в одну сторону.
На сегодняшний день Тарасов находится в статусе свободного агента с лета прошлого года. Недавно 32-летний хавбек отправился на сборы вместе с «Рубином».
Кто этих детей обслуживает у нас? Пригожин, "повар" и "кошелек" Путина.
Т.е. по факту теперь детей будут теперь в обязательном порядке кормить пальмовым маслом и его субпродуктами, а делать это будет, конечно, Пригожин. И кошелек Путина будет пополняться все ускоряющимися темпами.
Кто этих детей обслуживает у нас? Пригожин, "повар" и "кошелек" Путина.
Т.е. по факту теперь детей будут теперь в обязательном порядке кормить пальмовым маслом и его субпродуктами, а делать это будет, конечно, Пригожин. И кошелек Путина будет пополняться все ускоряющимися темпами.
тарасу невдомёк, откуда плешь возьмёт денег на свои обещалки. Ведь ни свои кошельки, ни карманных олигархов, ни друзей, ни дзюдоистов, ни хоккеистов, ни стаб'фонд он трясти не будет и никому не даст этого делать. Пострадает опять исключительно простой народ — основной заполнитель казны, который и так уже до ниток обобран. Как же это всё мерзко...
тарасу невдомёк, откуда плешь возьмёт денег на свои обещалки. Ведь ни свои кошельки, ни карманных олигархов, ни друзей, ни дзюдоистов, ни хоккеистов, ни стаб'фонд он трясти не будет и никому не даст этого делать. Пострадает опять исключительно простой народ — основной заполнитель казны, который и так уже до ниток обобран. Как же это всё мерзко...
Любой гражданин России вправе оценить действия своего президента.
Вы если не согласны, аргументируйте. А тут начинается безмозглый, променял страну, клоун и т. д.
У меня собака под дверью лежит, и кто бы не проходил, она гав гав гав.
Так и вы, кто бы, что бы не сказал, вам лишь бы полаять.
А насчет детей, бедных, пенсионеров - всегда хочется лучше, но и сейчас грех жаловаться. Это говорю я , инвалид 2 группы с 2007 года.
Любой гражданин России вправе оценить действия своего президента.
Вы если не согласны, аргументируйте. А тут начинается безмозглый, променял страну, клоун и т. д.
У меня собака под дверью лежит, и кто бы не проходил, она гав гав гав.
Так и вы, кто бы, что бы не сказал, вам лишь бы полаять.
А насчет детей, бедных, пенсионеров - всегда хочется лучше, но и сейчас грех жаловаться. Это говорю я , инвалид 2 группы с 2007 года.
Причём только до 4 класса. Видимо, по мнению плешивого, дальше ребёнок не нуждается в еде или может сам уже себе покупать обеды. Как можно быть таким убогим, чтобы поддерживать все эти вбросы от кремля ради рейтинга? Ведь даже жирик откровенно показал, как они относятся к населению, когда раздавал свои жалкие тыщёнки в новогодние каникулы.
Причём только до 4 класса. Видимо, по мнению плешивого, дальше ребёнок не нуждается в еде или может сам уже себе покупать обеды. Как можно быть таким убогим, чтобы поддерживать все эти вбросы от кремля ради рейтинга? Ведь даже жирик откровенно показал, как они относятся к населению, когда раздавал свои жалкие тыщёнки в новогодние каникулы.
тарас себя полностью оправдывает!
тарас себя полностью оправдывает!
Треть доверенных лиц Путина на тех или иных выборах, треть всяких казачих атаманов и иной шелупони и треть представителей благотворительных фондов, которым нужно будет просто подставить подписи ("а иначе перекроем газ", Чулпан Хаматова не даст соврать).
Ноль хоть сколько-нибудь оппозиционеров, минимум юристов и профессионалов... Скорее всего, им выкатят готовый документ, а они подмахивать будут.
То, что пока что из сенсационных изменений Путин озвучил теперь только что Россия теперь не будет считаться со всякими ЕСПЧ уже на законных основаниях, это ерунда, по факту она и так с ними не считается давно... И эти поправки в Конституцию, минимально меняющие суперпрезидентскую республику на просто президентскую (правда, в условиях однопартийности она останется суперпрезидентской), это мелочи, ради них он точно не стал бы затевать бучу, они ничего не дают ни ему, ни населению (если бы он о нем думал). Населению нужна парламентская республика, а ему - узаконить еще пару сроков, так что ждем...
Треть доверенных лиц Путина на тех или иных выборах, треть всяких казачих атаманов и иной шелупони и треть представителей благотворительных фондов, которым нужно будет просто подставить подписи ("а иначе перекроем газ", Чулпан Хаматова не даст соврать).
Ноль хоть сколько-нибудь оппозиционеров, минимум юристов и профессионалов... Скорее всего, им выкатят готовый документ, а они подмахивать будут.
То, что пока что из сенсационных изменений Путин озвучил теперь только что Россия теперь не будет считаться со всякими ЕСПЧ уже на законных основаниях, это ерунда, по факту она и так с ними не считается давно... И эти поправки в Конституцию, минимально меняющие суперпрезидентскую республику на просто президентскую (правда, в условиях однопартийности она останется суперпрезидентской), это мелочи, ради них он точно не стал бы затевать бучу, они ничего не дают ни ему, ни населению (если бы он о нем думал). Населению нужна парламентская республика, а ему - узаконить еще пару сроков, так что ждем...
Подачки в виде каких либо преференций являются всего лишь подачками а не надеждой на лучшую жизнь!
Тарасов просто спортсмен, которых немало сидит в ГосДуме и которые променяли на кусок хлеба с икрой свою страну!
Подачки в виде каких либо преференций являются всего лишь подачками а не надеждой на лучшую жизнь!
Тарасов просто спортсмен, которых немало сидит в ГосДуме и которые променяли на кусок хлеба с икрой свою страну!