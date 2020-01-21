«Зенит» показал лучшие моменты матча с «Аль-Увайнахом»

«Зенит» на своем YouTube-канале разместил видеообзор товарищеского матча с «Аль-Увайнахом». Игра прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась победой петербургского клуба со счётом 10:0.
|Аль-Увайнах0 : 10Зенит
|Матч завершен
«Зенит» на своем YouTube-канале разместил видеообзор товарищеского матча с «Аль-Увайнахом». Игра прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась победой петербургского клуба со счётом 10:0.
Зенит - «Аль-Увайнах» 7:0
Сочи - «Аль-Увайнах» 3:0
Зенит - «Аль-Увайнах» 7:0
Сочи - «Аль-Увайнах» 3:0