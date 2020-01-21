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«Зенит» показал лучшие моменты матча с «Аль-Увайнахом»

сегодня, 20:39
Аль-Увайнах0 : 10Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» на своем YouTube-канале разместил видеообзор товарищеского матча с «Аль-Увайнахом». Игра прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась победой петербургского клуба со счётом 10:0.

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Все комментарии
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 21:23
не слишком ли много течки ? БЕНФИКА
pomor 445
pomor 445
сегодня в 21:15
Это даже не тренировка, а разминка в начале сбора. Соперник подобран именно с этой целью.
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 21:08
А зачем таких соперников зенит выбирает? Чтобы убедиться в собственной силе?
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:52
"UEFA highlights show"...аха хаха...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:51
Новоиспечённый капитан начал...команда поддержала...
Зенит - «Аль-Увайнах» 7:0
Сочи - «Аль-Увайнах» 3:0
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