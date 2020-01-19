Великому «физруку» пора менять клуб

сегодня, 17:30

Гвардиола хорошо начинает, но плохо заканчивает. «Соккер.ру» не сомневается, что испанцу срочно нужен новый вызов.

Почему Хосеп нередко вызывает отторжение? Вряд ли потому, что тренировал только богатых и знаменитых. Не потому, что к 49 годам – вчера был день рождения, подпорченный ничьей «Манчестер Сити», выиграл невероятно много трофеев. Дело не в зависти.

И не в том, что Хосеп – любимец тактических гиков. Неприязнь не строится на заносчивости, как в случае с Моуриньо. Гвардиолу не любят не потому, что не настолько обаятельный, как Клопп. Причина ненависти без аргументов - отличается от большинства людей.

«Чужаков» общество всегда отторгало, и будет отторгать, базовая реакция. Вдруг «не такой» опасен? Гвардиола безобидный – по крайней мере, пока не возглавил войну Каталонии за независимость, ведь такие предложения патриоту региона поступают стабильно – уйти в политику и стать президентом нового государства.

Но какой из него политик? Хосеп часто не от мира сего, причем лучшая возможность описать непохожесть так, чтобы всем стало понятно, не связана с футболом. То, что Гвардиола им живет – очевидно. Но важнее знать, насколько этот человек рассеянный. Хосеп угробил в Англии четыре автомобиля, но самое главное - как.

Первая машинка – «Mercedes GLE» (80 тысяч фунтов), вторая – «Range Rover» (150 тысяч), третья - Bentley GTX700 (200 тысяч). Наконец, Хосеп разбил «Mini Cooper» (30 тысяч фунтов). Причем «Range Rover» Гвардиола повредил, когда заправил автомобиль с дизельным мотором бензином. Причем в Испании, говорят, у него такие истории тоже приключались.

Не нарушал правила, не садился пьяным за руль, просто не может развернуться нормально, или заправляет дизельный автомобиль бензином. Причем Хосеп может думать о футболе или гольфе, не заметить прокол сразу, спокойно завести машину, причем на оповещение датчиков не отреагирует, усугубив проблему.

У Гвардиолы часто хрестоматийное поведение тех, кого принято именовать гениями. Внимание к мелочам в футболе при рассеянности в жизни. Даже привязанность к одному и тому же свитеру или куртке выделяет часто людей с высоким интеллектом. Хосепа одевает жена, но у него всегда есть любимые вещи.

Среди величайших тренеров на самом деле мало таких людей. Сэр Алекс Фергюсон – не гений, зато великий чемпион, выдающийся диктатор. Лобановский – умный, но тоже скорее сложный, нежели гениальный в смысле витания в облаках и непохожести на других авторитарных лидеров.

Михелс – аналогично, Генерал. В голландской связке Кройф был гением. Йохан – редкий фрукт, как и Сакки. Показательно, что оба завершили карьеру досрочно, а Аригго еще и в лечебнице оказался – футбольный гений на грани безумия. Бьелсу большинство коллег признают таковым, он именно «Эль Локо» - «Сумасшедший».

А вот Клопп уже совсем не странный, как и Моуриньо, Симеоне, Зидан и десятки других тренеров с большими коллекциями трофеев или званиями «Тренер года». Тогда как Гвардиола – своеобразный. Выбивается из списка, немножко зажатый, романтик, слушает сопливую музыку, обожает поэзию. Поэзию!

Также Гвардиола охраняет личную жизнь. Например, в прошлом году заявил, что день рождения празднует с семьей, поскольку у него «нет друзей». Врет, конечно, очень не любит, когда друзья рассказывают про него прессе нечто в стиле: «Если вы встретились с Пепом пообедать, то будьте готовы, что на середине разговора он выключится, начнет смотреть в одну точку пять минут и думать о футболе».

Хосеп вправду «зависает» порой, на пресс-конференциях это длиться секунды, но вряд ли Гвардиоле приятно, когда об этом говорят. Даже не любит, когда незнакомцы зовут его Пеп, сокращение только для близких. Он настолько не приземленный человек, насколько возможно. Обратите внимание, как Гвардиола обычно реагирует, если ему не дают нужного игрока – огорчается, словно ребенок: «М-м-м-м, мама не купила Ван Дейка».

Следовательно, такому человеку нужен крайне рациональный клуб, а «Манчестер Сити» - другая контора. Впрочем, Гвардиола еще может выйти в открытый космос футбольного величия – и если выиграет ЛЧ с «Манчестер Сити» (турнир не обязательно покоряется клубам, которые хорошо идут в национальных лигах, как помним по «Милану», «Ливерпулю» или «Реалу»).

Но правильным шагом для Хосепа будет движение вперед к новым вершинам. «Манчестер Сити» прокачал настолько, что следующий тренер, если придет грамотный человек, выжмет трофеи. Ни «Барселона», ни «Бавария» после ухода Гвардиолы не развалились, тренер методичный и оставляет подробные инструкции, как играть дальше.

Самому Хосепу нужна команда, вроде «Ювентуса» - хотя не списываем Сарри сразу. Он тоже странный, как и Гвардиола, на своей волне, только более грубой итальянской, нежели манерной испанской. Но Турин – вариант, ведь не хочется, чтобы Хосеп оказался во Франции – слишком слабая лига.

А вот если к Роналду добавить Гвардиолу, то сам «Ювентус» может атаковать ПСЖ – пытаться подписать не Неймара, кому он нужен, а Мбаппе. И это будет интересный разворот, но вполне в стиле управления туринского клуба. Хотят захватить футбольный мир? Пусть попробуют с помощью Гвардиолы, Мбаппе и Роналду.

Для «Ювентуса» ЛЧ – священный Грааль, для «Манчестер Сити» - шанс объяснить дикие траты, которые для побед в АПЛ не были нужны, а для ПСЖ – попытка выйти на международный уровень. А для Хосепа – шанс доказать, что может победить без Месси.

У Гвардиолы есть шанс на финишный рывок в Лиге чемпионов, и победа «Манчестер Сити», пожалуй, будет справедливым итогом многолетних стараний – поставил крутую игру, проблемы в АПЛ завязаны на характере, травмах и ошибках отдельных игроков. Но если Хосеп не сможет дать «горожанам» то, что им нужно, то важно уйти именно летом 2020-го.

Одна из главных интриг сезона, хватит ли у Гвардиолы проницательности и смелости, чтобы тонко почувствовать момент и покинуть «Манчестер Сити»? И сразу вторая интрига – может ли выдающийся титулованный тренер, которому даже 50 лет нет, найти хорошее поле для гольфа недалеко от Турина или Парижа?

Любимый футбол ему немножко приелся, больший кайф испанец получает от гольфа. Не напишет на флаге родного региона: «Каталония. Гольф. „Сити“. В таком порядке», но ему нужно менять последний элемент в цепочке. «Горожане» немного устали от Хосепа, Гвардиола – от команды, которую создал. Нужно двигаться дальше, ведь крутые вызовы точно есть.

И ПСЖ , и «Ювентус» под руководством испанца точно не станут играть хуже. Кстати, а почему критики Хосепа никогда не обращают внимания, что все его команды вправду показывают выдающийся футбол? «Барселона» стала иконой стиля, «Баварию» менял очень активно – стали менее угловатыми, и «Манчестер Сити» не узнать. МЮ тоже много тратит, но не видно того же футбола, правда?

Не доверяйте Гвардиоле заправлять ваш автомобиль, но чемпионский футбольный клуб доверяйте смело. Был первым в Испании, Германии и Англии, на очереди Италия? Кстати, оставим, поскольку Хосеп – романтик, 0.0001 % на экзотический вариант. Если французский миллиардер все-таки купит «Милан», то Гвардиолу могут убедить включиться.

Приходил в клубы, которые и без него становились чемпионами, и после него – тоже. Не пора ли зайти в команду, которую нужно выстроить с ноля и вернуть на самую вершину? Если Гвардиола хочет отпраздновать пятидесятилетие в статусе тренера-мессии, то ему пора гуглить поля для гольфа недалеко от Милана.

Ведь можно сколько угодно обзывать его «физруком» в комментариях, а из желающих поработать с Хосепом – очередь. Тот же «Манчестер Юнайтед» выиграл бы несколько чемпионств в Англии уже после Фергюсона, если бы их тренировал Гвардиола. Просто бы других игроков покупали и поставили атакующий футбол, а не трусливый.

У него всегда получается строго тренерская работа – «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити». Он всюду был чемпионом. Менеджеры его класса должны работать с великими клубами, речь о выдающемся тренере, но Гвардиоле пора менять команду и чемпионат.

Ехать во Францию – скучно, возвращаться в Мюнхен – тоже, «Барселона» - не зажили старые раны, Бартомеу на месте, так что остается Италия. И это будет интересно, ведь Серия А в этом сезоне интересная.