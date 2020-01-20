Красная карточка ценой в шесть очков

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«Соккер.ру» рассказывает об итогах девятнадцатого тура чемпионата Нидерландов.

В голландском чемпионате завершился зимний перерыв. Прошли матчи 19-го тура. Главный итог - «Аякс» увеличил отрыв от «Алкмара» до шести очков. Главная интрига первенства снова угасает.

Снова двойка

«Алкмар» принимал «Виллем II» и имел основания рассчитывать на победу. Даром, что пришлось играть без основного вратаря Марко Бизо. В последнем прошлогоднем туре Бизо заработал удаление в игре со «Спартой». В итоге крупное поражение 0:3, положившее конец столь короткому двоевластию в таблице.

Роди Де Бур, не выручивший в игре со «Спартой», снова занял место в воротах «Алкмара». Сначала его присутствие мало ощущалось, и большая часть первого тайма прошла в атаках АЗ . На 27-й минуте Уссама Идрисси положил мяч в дальний от Тимона Волленройтера угол. Но забив мяч, хозяева успокоились. Может сил у них не было развивать успех, может желания. Вскоре брабантцы взяли игру под свой контроль. Мяч несколько раз пролетал мимо ворот Де Бура, и чувствовалось как волнуется запасной вратарь «Алкмара».

Оборона алкмарцев дала течь на 65-й минуте. Майк Трезор Ндайишимийе пробил низом. Де Бур по гандбольному отбил мяч ногой прямо в центр штрафной площадки, а там никто не помешал Матсу Колерту нанести точный удар. Справедливости ради стоит сказать, что привёз этот гол опытнейший капитан Рон Влар, потерявший мяч вблизи собственной штрафной площадки. Затем контратака гостей завершилась выходом Венгелиса Павлидиса один на один с Де Буром и вторым голом. А потом уже Ндайишимийе дальним ударом застал Де Бура врасплох - 1:3. Теперь второй вратарь АЗ научится произносить эту фамилию без запинки. На этом и порешили. Вот так удаление основного вратаря обернулось для «Алкмара» двумя болезненными поражениями. Вот вам и удаление Бизо - ноль очков и шесть пропущенных мячей. Отставание от «Аякса» снова выросло до шести очков. Потому что аяксиды свой матч выиграли. Победили «Спарту» с результатом 2:1.

Молодым везде дорога, старикам везде почёт

Квинси Промес залечил травму и вышел против «Спарты» с первых минут. Равно, как вернувшийся в ряды чемпионов Райан Бабел, удививший своей шевелюрой, выкрашенной в малиновый цвет. Квинси оказался причастен к первому голу в ворота спартанцев, - скинул мяч под удар Донни Де Бееку, а тот и зарядил с угла вратарской. Аяксидам одного гола показалось мало, но забить второй никак не давал голкипер спартанцев Ариэль Харуш. Второй гол созрел на исходе первого часа игрового времени. Захромал и был вынужден уйти с поля Хаким Зиеш. Но вынужденно вышедший Юрген Эккеленкамп тут же сыграл в стенку с другим юным дарованием Райаном Гравенбергом. Райан-младший (старший - с малиновыми волосами) не оставил шансов Харушу. Но крупной победа «Аякса» не получилась. Спартанец Йоэл Пиру пробил с угла штрафной, а Андре Онана лишь посмотрел в сторону катившегося в угол мяча. Впрочем, и счёта 2:1 «Аяксу» оказалось достаточно для того, чтоб уверенно чувствовать себя на вершине.

«Фейеноорд» тем временем продлил победную серию до четырёх встреч. Команда Дика Адвоката довольно уверенно разобралась с «Херенвеном». К 26-й минуте Варнер Хан вытащил три мяча. Два от Николая Йоргенсена, один от Луиса Синистерры. Фризы один мяч отыграли, размочив Джастина Бейлоу, проводившего первый матч в сезоне. Но больше в тот вечер никто не забивал. Уверенная победа «Фейе» 3:1.

Дебюты удачные и не очень

ПСВ , где сейчас трудится другой старейшина голландского тренерского цеха - Гус Хиддинк помогает Эрнесту Фаберу, едва спасся в гостевом матче с «Венло». Дензел Дюмфрис сравнял счёт в добавленное время - ничья 1:1. Во время перерыва оставил Эйндховен вратарь Йерун Зут, между прочим второй страж сборной Голландии. Зут ещё осенью проиграл конкуренцию за место в воротах Ларсу Уннерштилю. Немец прочно занял место в воротах, а Зут отправился в «Утрехт». Получил травму и выбыл на долгий срок молодой страж ворот утрехтцев Мартен Пас, вот и пригодился Зут. В гостевой игре со «Зволле» ворота защищал именно он. Не лучшим образом, пропустил три мяча. Его оппонент Михаэл Зеттерер тоже три. Несложно вычислить, что встреча завершилась вничью 3:3.

«Витесс» продолжает побеждать. На этот раз «орлы» уверенно разобрались в гостях с «Фортуной» - 3:1. Как всё просто гол Уссамы Таннане, дубль Тима Матавжа. А главное, что «Витесс» выглядел свежим и лёгким, как при Леониде Слуцком. Не забывайте, что эта победа была одержана в первом матче при новом тренере - Эдварде Стейринге.

Удался дебют англичанина Алана Пардью в «Ден Хааг». «Аисты» одержали важнейшую победу над «Ваалвейком» 2:0. Оба мяча забили защитники: молодой Шакил Пинас и опытнейший Арон Мейерс. Рано делать выводы, но эти три очка очень пригодятся команде из Гааги в борьбе за выживание. Да и «Эммен» может быть очень рад выигрышу у «Хераклеса», благодаря которому команде Дика Люккена удалось отдалиться от зоны вылета. Для победы хватило гола Марко Колара.

Единственным безголевым матчем оказалась встреча «Твенте» и «Гронингена». И всё из-за форварда гостей Айдена Хрустича, не сумевшего забить 11-метровый. Голкипер «Гронингена» Серджио Падт выдал восьмой сухой матч в сезоне, передав очередной привет тренеру сборной Голландии Рональду Куману. Может, учитывая простой Яспера Силлессена в «Валенсии» и неважную форму Йеруна Зута, шеф «оранжевых» обратит внимание на лучшего вратаря Эредевизие.

Подобьём итоги тура. «Аякс» оторвался от «Алкмара» на шесть очков. Уже такое проходили. Аяксидам оказалось достаточно двух туров, чтобы разбазарить такое преимущество. «Алкмар» прочно сидит на втором месте, опережая «Виллем II» на пять очков. Вслед за «Виллемом» примостились ПСВ , «Фейеноорд» и «Витесс». Дружно, гуськом. Что касается противоположного полюса, то пока плохи дела у «Ваалвейка». Не так, как осенью, но всё же выбраться из ямы клубу из Брабанта будет очень тяжело.

В споре бомбардиров один лидер - Сирил Дессерс из «Хераклеса» с 12 голами. По 11 мячей у Майрона Боаду («Алкмар»), Брайана Линссена («Витесс»), Стивена Бергёйса («Фейеноорд») и Донуэлла Малена ( ПСВ ). Никто из этой пятёрки не пополнил свой голевой счёт. Зато забили свои десятые голы и догнали аяксида Квинси Промеса: Вангелис Павлидис («Виллем II») и Уссама Идрисси («Алкмар»).