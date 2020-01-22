Перишич: «Пока у меня всё хорошо в Мюнхене»

Полузащитник «Баварии» Иван Перишич в интервью Abendzeitung заявил, что ему нравится выступать за нынешнюю команду и жить в Мюнхене.
Пока у меня всё хорошо в Мюнхене – на поле и за его пределами. Я двигаюсь шаг за шагом, день за днем. Посмотрим, что будет в дальнейшем.
Перишич перешел в «Баварию» из «Интера» в прошлое трансферное окно. Мюнхенцы арендовали игрока, у них есть возможность выкупить его контракт следующим летом.
Стоит отметить, что ранее СМИ сообщили о намерении «Баварии» вернуть Перишича «Интеру».