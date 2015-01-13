Top.Mail.Ru
«Амкар» определился с ближайшими соперниками на сборе в Турции

13 января 2015, 13:23
 «Амкар» определился со спарринг-партнерами в ближайших контрольных матчах на учебно-тренировочном сборе в Турции.
 
В это воскресенье, 18 января, «Амкар» сыграет с местным клубом «Эскишехирспор», занимающим 13-е место в турецкой Суперлиге. 22 января «красно-черные» сразятся с клубом «Ордабасы», идущим на четвертом месте чемпионата Казахстана.
 
На своем втором сборе, который пройдет в Белеке с 27 января по 12 февраля, «Амкар» планирует сыграть с «Тосно» (28 января), казахстанским «Актобе» (30 января), батумским «Динамо» (1-2 февраля) и третьей на данный момент командой польской Экстракласы познаньским «Лехом» (4 февраля).
Источник: ФК «Амкар» Автор: Юрий Зотов
