Тихонов: «Джано, несмотря на травмы, оставил за собой след в „Спартаке“»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением об уходе хавбека :

Когда футболисты порядка 10-11 лет находятся в клубе, они оставляют за собой какой-то след. А Джано действительно оставил за собой приличный след. Последние годы выглядел довольно-таки невыразительно, но были игры, когда он вытаскивал команду. Он очень травматичный футболист, потому что любит с мячом возиться, быстрый. Против таких обычно играют жестко. Он играет 4-5 игр, потом травмируется. И отсюда, когда ты выбываешь постоянно из основного состава, кто-то на твое место становится. Можем ли мы говорить, что с уходом Джано ушла эпоха «золотого „Спартака“»? Действительно, эта эпоха уже позади, сейчас надо думать о будущем. Так что сейчас не время вспоминать «золотой „Спартак“», который 16 лет до этого ничего не выигрывал. Что касается отношения болельщиков, то они сегодня тебя любят, а завтра скажут, что тебе пора уже уходить.