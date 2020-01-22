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Тихонов: «Джано, несмотря на травмы, оставил за собой след в „Спартаке“»

сегодня, 21:19

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением об уходе хавбека Джано Ананидзе:

Когда футболисты порядка 10-11 лет находятся в клубе, они оставляют за собой какой-то след. А Джано действительно оставил за собой приличный след. Последние годы выглядел довольно-таки невыразительно, но были игры, когда он вытаскивал команду. Он очень травматичный футболист, потому что любит с мячом возиться, быстрый. Против таких обычно играют жестко. Он играет 4-5 игр, потом травмируется. И отсюда, когда ты выбываешь постоянно из основного состава, кто-то на твое место становится. Можем ли мы говорить, что с уходом Джано ушла эпоха «золотого „Спартака“»? Действительно, эта эпоха уже позади, сейчас надо думать о будущем. Так что сейчас не время вспоминать «золотой „Спартак“», который 16 лет до этого ничего не выигрывал. Что касается отношения болельщиков, то они сегодня тебя любят, а завтра скажут, что тебе пора уже уходить.

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Все комментарии
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 22:03
Это легенда свиней, ничего не скажешь.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 21:27
Удачи маленькому Муку!). Все так, как сказал ветеран и легенда Спартака.
karnager
karnager
сегодня в 21:27
Джано оставил след, как девушка во время месячных ?
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС ответил kolpankolpan
сегодня в 21:25
Это от хагена?
beefs
beefs
сегодня в 21:25
Ещё какой...
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 21:24
След...Выпил, а утром тошно. По лестнице идешь--никого, а анашой воняет.Тоже --след.Олень .....................и тоже след.
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