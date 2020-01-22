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Влашич: «Шкурин - большой, мощный и сильный нападающий»

сегодня, 20:52

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о новичке «армейцев» Илье Шкурине:

Видно, что это большой нападающий, сильный, мощный, быстрый. Он с нами всего неделю, но уже просматриваются его лучшие качества, такие как мощь, скорость, хороший удар. Дальнейшее зависит от того, как сильно он будет развиваться и прогрессировать. Нужно принять тот факт, что пришел новый человек из другой лиги, другой команды, здесь для него все новое, все по-другому. Ему нужно адаптироваться, познакомиться с ребятами, привыкнуть к уровню нагрузок и требований. Он пока не вышел на свой максимум, но несмотря на это, за несколько дней мы все увидели, что он действительно очень хороший нападающий, обладает всем необходимым арсеналом. Мы прекрасно понимаем: это только начало, и он будет дальше прогрессировать. Поможем ему в этом.

Ранее Влашич порассуждал об амбициях форварда ЦСКА Фёдора Чалова

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RIR68
RIR68
сегодня в 22:08
будем посмотреть, что за фрукт)
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 21:26
Посмотрим в официальных играх, что там за супер форвард.
Petr Makovenko
Petr Makovenko
сегодня в 21:08
Усилению поможет и Дзагоев. Схема игры в центре и атаке, изменится
. Центр часто подводили защиту....Думаю сейчас будет улучшение
Так что Чалову надо подождать и вновь стать лучшим (или одним из лучших) в России,да и опыта надыбать не помешает!!!!
cska plus
cska plus
сегодня в 20:59
Проверим на деле.
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 20:56
Ференцварошам проигрывать какая разница с кем.
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