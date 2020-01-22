С. Бакаев – о переходе в «Рубин»: «Считаю, что сделал правильный выбор»

Полузащитник поделился эмоциями от перехода в казанский «Рубин».

Не передать словами. Я очень рад оказаться именно в этом клубе. Спасибо большое руководству клуба за оказанное мне доверие и интерес ко мне, тренерскому штабу. Я очень рад, буду делать все, чтобы не подвести как руководство клуба, так и тренерский штаб и наших болельщиков.

Переговоры не так-то и долго шли, но фактор, который сыграл в первую очередь — интерес Леонида Викторовича Слуцкого и само руководство казанского клуба. Долго не думал, сразу же принял решение, что перейду только в «Рубин».

Это жизнь, это футбол, рано или поздно это должно случиться. Я считаю, что сделал правильный выбор, сделал шаг вперед. Мне нужно очень много работать, чтобы как минимум догнать брата, а дальше потихоньку достигать все цели, которые я ставлю перед собой.