Полоз: «Мы в „Сочи“ с нетерпением ждем Кокорина»

Нападающий «Сочи» Дмитрий Полоз поделился мнением относительно перехода в команду форварда «Зенита» Александра Кокорина на правах аренды.
Мы в команде с нетерпением ждем Кокорина. Не знаю, насколько вся информация правдива и сможет ли он к нам перейти, но мы очень хотим видеть его у нас. Уверен, что в «Сочи» у него будет много игровой практики. Не сомневаюсь, что Саша сможет выйти на свой прежний уровень. Если честно, пока с ним не общался на тему перехода.
Не боюсь ли конкуренции с Кокориным? Нет, я буду только рад. Сможет ли Александр вернуться в сборную? Уверен в этом. Не знаю, смогли ли бы ему предоставить время в «Зените», но в «Сочи» у него все будет хорошо.
он ведь не пришёл ещё
он ведь не пришёл ещё
Они там в изоляции чтоль....что Нобоа...что Полоз ....
Не в теме чтоль что ни Агент...ни Тренер...ни Игрок не собираются осуществлять эту аренду....
Сидят Сашу Кокорина ждут..недождуться...
Они там в изоляции чтоль....что Нобоа...что Полоз ....
Не в теме чтоль что ни Агент...ни Тренер...ни Игрок не собираются осуществлять эту аренду....
Сидят Сашу Кокорина ждут..недождуться...