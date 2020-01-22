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Полоз: «Мы в „Сочи“ с нетерпением ждем Кокорина»

сегодня, 19:28

Нападающий «Сочи» Дмитрий Полоз поделился мнением относительно перехода в команду форварда «Зенита» Александра Кокорина на правах аренды.

Мы в команде с нетерпением ждем Кокорина. Не знаю, насколько вся информация правдива и сможет ли он к нам перейти, но мы очень хотим видеть его у нас. Уверен, что в «Сочи» у него будет много игровой практики. Не сомневаюсь, что Саша сможет выйти на свой прежний уровень. Если честно, пока с ним не общался на тему перехода.

Не боюсь ли конкуренции с Кокориным? Нет, я буду только рад. Сможет ли Александр вернуться в сборную? Уверен в этом. Не знаю, смогли ли бы ему предоставить время в «Зените», но в «Сочи» у него все будет хорошо.

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СаняШумок
СаняШумок
сегодня в 20:43
Вот агент брыкается, Семак брыкается , а Кокорин бац, и скажет, что готов к переходу и сделает все возможное, чтобы Сочи не вылетел. Накидает мячей, поедет на евро и потом будет с Темкой зенит тащить. Только вот повторяется ли история дважды?))))
Levadia
Levadia
сегодня в 20:30
Губозакаточную машину прикупи лучше.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Jeck Denielse
сегодня в 20:13
Зря...ну во всяком случае преждевременно Полоз решил на лавку присесть и дать поиграть Сашке Кокорину.... Они там в изоляции чтоль....что Нобоа...что Полоз .... Не в теме чтоль что ни Агент...ни Тренер...ни Игрок не собираются осуществлять эту аренду.... Сидят Сашу Кокорина ждут..недождуться...
Похоже, что эти двое нетерпеливых так и не дождутся...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Jeck Denielse
сегодня в 19:56
Зря...ну во всяком случае преждевременно Полоз решил на лавку присесть и дать поиграть Сашке Кокорину.... Они там в изоляции чтоль....что Нобоа...что Полоз .... Не в теме чтоль что ни Агент...ни Тренер...ни Игрок не собираются осуществлять эту аренду.... Сидят Сашу Кокорина ждут..недождуться...
Ощущение , что заказ выполняют чей то ?!?
112910415
112910415
сегодня в 19:52
рано они там издеваться начали
он ведь не пришёл ещё
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:36
Зря...ну во всяком случае преждевременно Полоз решил на лавку присесть и дать поиграть Сашке Кокорину....

Они там в изоляции чтоль....что Нобоа...что Полоз ....
Не в теме чтоль что ни Агент...ни Тренер...ни Игрок не собираются осуществлять эту аренду....

Сидят Сашу Кокорина ждут..недождуться...
Gloomy59
Gloomy59
сегодня в 19:29
ПОЛОЗ МОЖЕШЬ ЖДАТЬ ЕЩЁ ЛЕТ 50!!!!!
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 19:28
Однако, конкурент же...
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