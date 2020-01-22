Влашич: «Чалову нужно переходить в клуб АПЛ, который делает упор на атаку»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич порассуждал об амбициях форварда «армейцев» Фёдора Чалова, если тот переберется в английскую Премьер-лигу.
Не хотелось бы говорить о чужой карьере и рекомендовать Фёдору какие-то конкретные клубы. С моей точки зрения, это неправильно. Единственное, что бы я ему порекомендовал, — переехать в тот клуб, который играет в атакующий футбол, где партнёры по группе атаки будут создавать Фёдору голевые эпизоды. Всё-таки он нападающий и зависит от них.
Не советовал бы ему переходить в команду, которая борется за выживание или играет в крайне закрытый оборонительный футбол, где практически не создаётся острых моментов. Там нападающему будет очень тяжело. Тот клуб, который играет в красивый атакующий футбол, где партнёры создают очень много голевых шансов, играют на нападающего, был бы отличным вариантом продолжения карьеры для Чалова. Он мой хороший друг, великолепный футболист.
По последней информации, Чалов до сих пор находится в сфере интересов лондонского «Вест Хэма».
Потом как обычно по завершении карьеры будут давать интервью, что ими Реал, Барселона, Милан и другие ведущие клубы интересовались, но они как патриоты остались в России.
Потом как обычно по завершении карьеры будут давать интервью, что ими Реал, Барселона, Милан и другие ведущие клубы интересовались, но они как патриоты остались в России.
если хороший атакующий клуб в результате ужасной эпидемии потеряет всех нападающих и полузащитников ... нет, и тогда маловероятно
если хороший атакующий клуб в результате ужасной эпидемии потеряет всех нападающих и полузащитников ... нет, и тогда маловероятно
Но для этого необходимы некоторые условия... Пока несбыточные...
Но для этого необходимы некоторые условия... Пока несбыточные...
Так тут уже диагноз - лимита, смысл о нем говорить.
Другой Федя (тот, что несовершеннолетних дочерей президентов того) раза два-три порывался уйти и так и сидит на лавке в "Локо"... Тут то же самое будет, видно по замашкам.
Так тут уже диагноз - лимита, смысл о нем говорить.
Другой Федя (тот, что несовершеннолетних дочерей президентов того) раза два-три порывался уйти и так и сидит на лавке в "Локо"... Тут то же самое будет, видно по замашкам.
Чалов несомненно в шорт-листе этих команд....только под № 24986.......
Чалов несомненно в шорт-листе этих команд....только под № 24986.......
А дырофеева43 трогать нельзя ни в коем случае)))
А дырофеева43 трогать нельзя ни в коем случае)))