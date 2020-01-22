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Влашич: «Чалову нужно переходить в клуб АПЛ, который делает упор на атаку»

сегодня, 19:10

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич порассуждал об амбициях форварда «армейцев» Фёдора Чалова, если тот переберется в английскую Премьер-лигу.

Не хотелось бы говорить о чужой карьере и рекомендовать Фёдору какие-то конкретные клубы. С моей точки зрения, это неправильно. Единственное, что бы я ему порекомендовал, — переехать в тот клуб, который играет в атакующий футбол, где партнёры по группе атаки будут создавать Фёдору голевые эпизоды. Всё-таки он нападающий и зависит от них.

Не советовал бы ему переходить в команду, которая борется за выживание или играет в крайне закрытый оборонительный футбол, где практически не создаётся острых моментов. Там нападающему будет очень тяжело. Тот клуб, который играет в красивый атакующий футбол, где партнёры создают очень много голевых шансов, играют на нападающего, был бы отличным вариантом продолжения карьеры для Чалова. Он мой хороший друг, великолепный футболист.

По последней информации, Чалов до сих пор находится в сфере интересов лондонского «Вест Хэма».

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 20:43
Щас. Он только выберет между Ливерпулем, Ман. Сити и Лестером.
AgentART
AgentART
сегодня в 20:29
Чалов в слабом ЦСКА не блещет.
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 20:28
Так-то оно переходить в АПЛ нужно всем, да вот беда - берут не всех
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 20:26
Надо переходить, только ни кто не завет.
Потом как обычно по завершении карьеры будут давать интервью, что ими Реал, Барселона, Милан и другие ведущие клубы интересовались, но они как патриоты остались в России.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:09
Ну да Вест Хэм - это как раз супер атакующий клуб!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:03
В Рубин ему пора, доигрывать
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:02
Чалов пока не достиг уровня АПЛ. Даже до "Вест Хема" не дотянул.
pomor 445
pomor 445
сегодня в 20:00
Насчёт АПЛ - трансферная липа. Похоже все попытки раскрутить трансфер Феди терпят неудачу даже внутри РПЛ. Желанную сумму давать не хотят.
112910415
112910415
сегодня в 19:58
совет неплохой, но сильно оторванный от реальности ..
если хороший атакующий клуб в результате ужасной эпидемии потеряет всех нападающих и полузащитников ... нет, и тогда маловероятно
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 19:53
Смешно.
particular
particular
сегодня в 19:51
Думаю, что для перехода в АПЛ или любой другой статусный чемп, следует не напрашиваться и не предлагать услуги, а добиваться приглашения...
Но для этого необходимы некоторые условия... Пока несбыточные...
Великий 43-й
Великий 43-й
сегодня в 19:50
Чалову нужно переходить в клуб АПЛ, который делает упор на пердив!
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 19:50
Мане и Холанд перебрались сначала в "РБ Зальцбург", Салах начинал в "Базеле". Федя же сказал, что ВХЮ не его уровень, и он ждет предложения от топ-клуба.

Так тут уже диагноз - лимита, смысл о нем говорить.

Другой Федя (тот, что несовершеннолетних дочерей президентов того) раза два-три порывался уйти и так и сидит на лавке в "Локо"... Тут то же самое будет, видно по замашкам.
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 19:36
Господи, хватит уже нести чушь. Какой АПЛ? Он что перерос уровень российского чемпионата, чтобы в АПЛ переходить? Он даже не дорос до уровня сборной. И его туда абсолютно справедливо не вызывают. Даже лучшие игроки сборной России не сумели надолго задержаться в командах АПЛ. Если не хотите губить парню карьеру, позвольте ему и дальше играть за коней, забивать Ахмату и чувствовать себя звездой. Не дорос он ещё...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:34
Свобооду Феде!).
Великолепный
Великолепный
сегодня в 19:31
Дельный совет от Влашича.👍
BDA8181
BDA8181
сегодня в 19:26
Ему АПЛ противопоказана. Если и валить куда нить то Голландия или Испания. В остальных затопчут. Да и честно говоря вообще не верится что за ним кто то из АПЛ наблюдает.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:24
Список подходящих команд для Чалова уменьшился до неприличия....МС,Ливерпуль.....))
Чалов несомненно в шорт-листе этих команд....только под № 24986.......
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 19:22
Все уже забыли про Соболева , вспомнили про Чалова ! Скоро и на него забьют ,вспомнят про Ильина , Смолова ,потом Облякова ,Ахметова ,....! Кого следующего будем провожать в АПЛ ? Есть предложения ? )))))))))))))
cska plus
cska plus
сегодня в 19:21
Дружеский совет.
Нехорошие люди
Нехорошие люди ответил ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
сегодня в 19:20
Дыркинфеева надо в Сочи))))))
Не лягенда43 пущай у клубе харьковского продолжает нас всех веселить(((
Нехорошие люди
Нехорошие люди ответил Трубадур
сегодня в 19:19
В качестве кого Чалов может перебраться в АПЛ?
В качестве "ШЕСТЕРКИ"!!
Нехорошие люди
Нехорошие люди ответил VIPded
сегодня в 19:19
Для начала пусть Федор повторит "лучшего бомбардира сезона" с ЦСКА...))
Ну если карасев будет свистеть левые пенали всяким оренбургам сочи,то может и станет,а так оно даже и 10 голов за ДВА сезона не забьет))))
Трубадур
Трубадур
сегодня в 19:18
В качестве кого Чалов может перебраться в АПЛ?
beefs
beefs
сегодня в 19:16
А что его позвали?
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 19:16
Чалову лучше перейти в спартак, там все такие.
VIPded
VIPded
сегодня в 19:15
Для начала пусть Федор повторит "лучшего бомбардира сезона" с ЦСКА...))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:15
В Ливере Чалов нафик не нужен...
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС ответил Нехорошие люди
сегодня в 19:15
Дыркинфеева надо в Сочи))))))
Нехорошие люди
Нехорошие люди ответил ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
сегодня в 19:14
Ухаха) Влашич выгоняет чалова из цска))))) Главное петухеева не выгоняйте)
Выгонять то выгоняет,а кому нужно такое пробитое "ДНО"???
А дырофеева43 трогать нельзя ни в коем случае)))
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