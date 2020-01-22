Максименко: «Сбор в ОАЭ один из самых сложных на моей памяти»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко поделился впечатлениями от работы на сборе в ОАЭ.
Сбор тяжелый, один из самых сложных на моей памяти. Даже вратари с полевыми игроками бегали кросс. А для нас это вообще «убийство». Но сейчас главное — заложить фундамент. Как здесь поработаем, такой результат будет и в сезоне.
В среду «Спартак» провел две тренировки на сборе в ОАЭ. В ходе первого занятия, которое прошло под жарким солнцем Абу-Даби, игроки красно-белых оттачивали взаимодействие в атаке.
Недавно Джикия и Ларссон вернулись к тренировкам в общей группе «Спартака».
Может ещё когда и дорастежь до первой сборной.
Если конечно вовремя перейдешь из клуба аутсайдера в Топ- клуб.
Может ещё когда и дорастежь до первой сборной.
Если конечно вовремя перейдешь из клуба аутсайдера в Топ- клуб.
Работайте на совесть! Итак осенью отдыхали и прохлаждались.
Работайте на совесть! Итак осенью отдыхали и прохлаждались.