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Максименко: «Сбор в ОАЭ один из самых сложных на моей памяти»

сегодня, 19:20

Голкипер «Спартака» Александр Максименко поделился впечатлениями от работы на сборе в ОАЭ

Сбор тяжелый, один из самых сложных на моей памяти. Даже вратари с полевыми игроками бегали кросс. А для нас это вообще «убийство». Но сейчас главное — заложить фундамент. Как здесь поработаем, такой результат будет и в сезоне.

В среду «Спартак» провел две тренировки на сборе в ОАЭ. В ходе первого занятия, которое прошло под жарким солнцем Абу-Даби, игроки красно-белых оттачивали взаимодействие в атаке.

Недавно Джикия и Ларссон вернулись к тренировкам в общей группе «Спартака».

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Чингачгук
Чингачгук
сегодня в 20:00
Тяжело будет выбираться с десятого места.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 19:34
Сашек, тяжело в учении легко в бою.
Может ещё когда и дорастежь до первой сборной.
Если конечно вовремя перейдешь из клуба аутсайдера в Топ- клуб.
makkie
makkie
сегодня в 19:33
Уважаемые спортсмены, надеюсь, вы не будете из-за этого сливать Тедеско?
Работайте на совесть! Итак осенью отдыхали и прохлаждались.
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