Максименко: «Сбор в ОАЭ один из самых сложных на моей памяти»

сегодня, 19:20

Голкипер «Спартака» поделился впечатлениями от работы на сборе в ОАЭ .

Сбор тяжелый, один из самых сложных на моей памяти. Даже вратари с полевыми игроками бегали кросс. А для нас это вообще «убийство». Но сейчас главное — заложить фундамент. Как здесь поработаем, такой результат будет и в сезоне.

В среду «Спартак» провел две тренировки на сборе в ОАЭ . В ходе первого занятия, которое прошло под жарким солнцем Абу-Даби, игроки красно-белых оттачивали взаимодействие в атаке.

Недавно Джикия и Ларссон вернулись к тренировкам в общей группе «Спартака».