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В РПЛ заявили о соблюдении всех норм при выборах Прядкина

сегодня, 13:08

РПЛ выступила с заявлением относительно ситуации с предполагаемым конфликтом с РФС, вызванным выборами Сергея Прядкина президентом лиги.

Все принципы и требования с учётом применимых норм уставных и регламентирующих документов РФС и РПЛ при избрании Сергея Прядкина президентом были соблюдены.

Также в РПЛ напомнили, что решения собрания невозможно признать недействительным, так как все члены организации приняли участие в заседании.

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:24
Сколько история знала подобных случаев, когда собравшиеся ничего не подозревают, а тут раз и один заявляет, что предлагает выбрать прямо сейчас. Пока все в шоке и не понимают о чём конкретно речь, всё и происходит.
В данном случае была спланированная акция, а иначе зачем так резко чеченцам понадобились выборы?
Клоунада, да и только. Так же как новый глава судейства пригласил Егорова для работы. Чудеса, да и только.......
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 13:13
Мафия никогда себя виновной не признает.
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