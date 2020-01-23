В РПЛ заявили о соблюдении всех норм при выборах Прядкина

сегодня, 13:08

РПЛ выступила с заявлением относительно ситуации с предполагаемым конфликтом с РФС , вызванным выборами Сергея Прядкина президентом лиги.

Все принципы и требования с учётом применимых норм уставных и регламентирующих документов РФС и РПЛ при избрании Сергея Прядкина президентом были соблюдены.