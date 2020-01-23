В РПЛ заявили о соблюдении всех норм при выборах Прядкина

РПЛ выступила с заявлением относительно ситуации с предполагаемым конфликтом с РФС, вызванным выборами Сергея Прядкина президентом лиги.
Все принципы и требования с учётом применимых норм уставных и регламентирующих документов РФС и РПЛ при избрании Сергея Прядкина президентом были соблюдены.
Также в РПЛ напомнили, что решения собрания невозможно признать недействительным, так как все члены организации приняли участие в заседании.
В данном случае была спланированная акция, а иначе зачем так резко чеченцам понадобились выборы?
Клоунада, да и только. Так же как новый глава судейства пригласил Егорова для работы. Чудеса, да и только.......
В данном случае была спланированная акция, а иначе зачем так резко чеченцам понадобились выборы?
Клоунада, да и только. Так же как новый глава судейства пригласил Егорова для работы. Чудеса, да и только.......