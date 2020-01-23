Ежегодное содержание «Ростов-Арены» обойдётся в 300 млн рублей

Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что ежегодное содержание построенного к ЧМ -2018 стадиона «Ростов-Арена», который в конце прошлого года был передан в собственность области, оценивается в 300 млн рублей.

Трудностей [при передаче стадиона в собственность области] никаких не было, мы уложились в сроки, о которых договаривались. Годовое содержание - около 300 млн рублей. Сейчас запланировано 240 млн рублей из федеральных денег, из [бюджета] Ростовской области - 13 млн рублей, остальное - то, что должен заработать сам стадион в течение года.