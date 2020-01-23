Ежегодное содержание «Ростов-Арены» обойдётся в 300 млн рублей

Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что ежегодное содержание построенного к ЧМ-2018 стадиона «Ростов-Арена», который в конце прошлого года был передан в собственность области, оценивается в 300 млн рублей.
Трудностей [при передаче стадиона в собственность области] никаких не было, мы уложились в сроки, о которых договаривались. Годовое содержание - около 300 млн рублей. Сейчас запланировано 240 млн рублей из федеральных денег, из [бюджета] Ростовской области - 13 млн рублей, остальное - то, что должен заработать сам стадион в течение года.
".. Стадион – универсальное сооружение, на котором проходят разные спортивные и социальные мероприятия. В 2013 году там были проведены зрелищные церемонии открытия и закрытия Всемирной летней Универсиады, в 2015 - Чемпионат мира по водным видам спорта. В настоящее время здесь проводятся матчи с участием футбольного клуба "Рубин", концерты музыкальных групп и исполнителей, а также городские праздники. Зимой популярным видом народного развлечения становится бесплатный каток, залитый возле здания."
"Казань Арена, которую еще называют «город в городе», обладает развитой инфраструктурой и предлагает своим гостям развлечения на любой вкус. На территории комплекса расположен спортивный клуб "Pioneer", который предлагает гостям посетить занятия по кроссфиту, а также фитнес-клуб "X-fit". Казанцев и гостей города заинтересует самая большая в стране выставка движущихся и издающих звуки фигур динозавров "Юркин Парк", зона для катания на тюбингах, трассы для зорбинга, картинга, квадроциклов и багги. Посетителям с детьми рекомендуется побывать в тематическом парке "Кидспейс" и детском центре "Зарница".
Любой желающий может посетить ресторан "Palladium" и насладиться изысканной кухней в необычной обстановке. Зал заведения расположен под открытым небом, с видом на газон и трибуны стадиона. Здесь можно вкусно поесть, понаблюдать за происходящими на поле событиями, послушать музыку, потанцевать и спеть в караоке.
В здании сооружения имеется отель "Stadium Hotel". Стадион располагает 12 номерами с выходом на трибуны и роскошным видом на футбольное поле.
И это еще не все сделано,что-бы окупить строительство и содержание такой громадины,но конечно лучше выпросить с центра деньги на содержание,а заодно их попилить...(((
".. Стадион – универсальное сооружение, на котором проходят разные спортивные и социальные мероприятия. В 2013 году там были проведены зрелищные церемонии открытия и закрытия Всемирной летней Универсиады, в 2015 - Чемпионат мира по водным видам спорта. В настоящее время здесь проводятся матчи с участием футбольного клуба "Рубин", концерты музыкальных групп и исполнителей, а также городские праздники. Зимой популярным видом народного развлечения становится бесплатный каток, залитый возле здания."
"Казань Арена, которую еще называют «город в городе», обладает развитой инфраструктурой и предлагает своим гостям развлечения на любой вкус. На территории комплекса расположен спортивный клуб "Pioneer", который предлагает гостям посетить занятия по кроссфиту, а также фитнес-клуб "X-fit". Казанцев и гостей города заинтересует самая большая в стране выставка движущихся и издающих звуки фигур динозавров "Юркин Парк", зона для катания на тюбингах, трассы для зорбинга, картинга, квадроциклов и багги. Посетителям с детьми рекомендуется побывать в тематическом парке "Кидспейс" и детском центре "Зарница".
Любой желающий может посетить ресторан "Palladium" и насладиться изысканной кухней в необычной обстановке. Зал заведения расположен под открытым небом, с видом на газон и трибуны стадиона. Здесь можно вкусно поесть, понаблюдать за происходящими на поле событиями, послушать музыку, потанцевать и спеть в караоке.
В здании сооружения имеется отель "Stadium Hotel". Стадион располагает 12 номерами с выходом на трибуны и роскошным видом на футбольное поле.
И это еще не все сделано,что-бы окупить строительство и содержание такой громадины,но конечно лучше выпросить с центра деньги на содержание,а заодно их попилить...(((
т.е. содержание стадиона стоит 300 млн, а заработать на нем можно всего 47 млн
как то убыточно.
проще тогда его снести.
т.е. содержание стадиона стоит 300 млн, а заработать на нем можно всего 47 млн
как то убыточно.
проще тогда его снести.