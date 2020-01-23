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Ежегодное содержание «Ростов-Арены» обойдётся в 300 млн рублей

сегодня, 13:46

Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что ежегодное содержание построенного к ЧМ-2018 стадиона «Ростов-Арена», который в конце прошлого года был передан в собственность области, оценивается в 300 млн рублей. 

Трудностей [при передаче стадиона в собственность области] никаких не было, мы уложились в сроки, о которых договаривались. Годовое содержание - около 300 млн рублей. Сейчас запланировано 240 млн рублей из федеральных денег, из [бюджета] Ростовской области - 13 млн рублей, остальное - то, что должен заработать сам стадион в течение года.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил oleg3k
сегодня в 14:50
Это если на содержание ((ростов-арены)) надо 300млн.рублей,то сколько миллионов надо на содержание((бомж-арены))?
Платить за пользование ареной «Зенит» будет сущие копейки. В договоре указана условная сумма в 49 рублей. Другими словами, сине-бело-голубые выложат по рублю за год использования.
Faustello
Faustello
сегодня в 14:43
Раков поймают, продадут и окупят.
oleg3k
oleg3k
сегодня в 14:36
Это если на содержание ((ростов-арены)) надо 300млн.рублей,то сколько миллионов надо на содержание((бомж-арены))?
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 14:27
Стадион это социальный объект и понятно что он требует больших средств на содержание и никогда не окупится. Администрация Ростовской области заранее знала что через 2-3 года стадион перейдёт на баланс области
beefs
beefs
сегодня в 14:18
А когда боролись за чемпионат мира об этом кто-то думал, нет все думали об откатах.. .
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 14:17
Совсем недавно множество людей смеялось над тем,что на Казань-Арене,вместо футбола,плаванием занимаются..
".. Стадион – универсальное сооружение, на котором проходят разные спортивные и социальные мероприятия. В 2013 году там были проведены зрелищные церемонии открытия и закрытия Всемирной летней Универсиады, в 2015 - Чемпионат мира по водным видам спорта. В настоящее время здесь проводятся матчи с участием футбольного клуба "Рубин", концерты музыкальных групп и исполнителей, а также городские праздники. Зимой популярным видом народного развлечения становится бесплатный каток, залитый возле здания."
"Казань Арена, которую еще называют «город в городе», обладает развитой инфраструктурой и предлагает своим гостям развлечения на любой вкус. На территории комплекса расположен спортивный клуб "Pioneer", который предлагает гостям посетить занятия по кроссфиту, а также фитнес-клуб "X-fit". Казанцев и гостей города заинтересует самая большая в стране выставка движущихся и издающих звуки фигур динозавров "Юркин Парк", зона для катания на тюбингах, трассы для зорбинга, картинга, квадроциклов и багги. Посетителям с детьми рекомендуется побывать в тематическом парке "Кидспейс" и детском центре "Зарница".

Любой желающий может посетить ресторан "Palladium" и насладиться изысканной кухней в необычной обстановке. Зал заведения расположен под открытым небом, с видом на газон и трибуны стадиона. Здесь можно вкусно поесть, понаблюдать за происходящими на поле событиями, послушать музыку, потанцевать и спеть в караоке.

В здании сооружения имеется отель "Stadium Hotel". Стадион располагает 12 номерами с выходом на трибуны и роскошным видом на футбольное поле.
И это еще не все сделано,что-бы окупить строительство и содержание такой громадины,но конечно лучше выпросить с центра деньги на содержание,а заодно их попилить...(((
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:17
Без Баскова и Киркорова не потянут......очень жаль!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:15
Угробят объект.
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил LOpp
сегодня в 14:05
300 - 240 - 13 = 47 млн т.е. содержание стадиона стоит 300 млн, а заработать на нем можно всего 47 млн как то убыточно. проще тогда его снести.
Путин с тобой, наши пенсионеры вполне вытянут эту нагрузку, для них это копейки, они Космодромы Восточные строили.
LOpp
LOpp
сегодня в 14:02
300 - 240 - 13 = 47 млн

т.е. содержание стадиона стоит 300 млн, а заработать на нем можно всего 47 млн
как то убыточно.
проще тогда его снести.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:57
Бюджет Ростовской области резиновый - денег хватит.
Аpбитр
Аpбитр ответил cska plus
сегодня в 13:52
К каким я отношусь?
С большим количеством комментариев, но и нарушений достаточно.
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