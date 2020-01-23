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Арустамян: «В России довольно специфический календарь»

сегодня, 16:13

Футбольный комментатор Нобель Арустамян поделился мнением о расширении РПЛ до 18 команд.

Самое страшное в этой истории, что лигу хотели расширить по ходу сезона. Не понимаю, как такое возможно, когда половина чемпионата уже сыграна. Был очень расстроен этим фактом. Менять правила в такой ситуации нельзя!

Очень важный момент — позиция Дюкова и больших клубов о том, что у нас мало матчей. Это реально так. Дело не в том, что они хотят зарабатывать играми вроде ЦСКА — «Химки». Известное правило: чем больше играешь в футбол, тем быстрее прогрессируешь. Другое дело, что в России довольно специфический календарь, и это проблема. Но это вопрос подхода.

Еще есть проблема финансирования. Говорят, что в лигу выходят бедные клубы — понятно, что не совсем богатые, но важно, чтобы они могли обеспечивать свои бюджеты и не раздували их, как в начале десятилетия, когда у каждой команды был бюджет по 30-40 млн. В конце концов независимо от сумм лучше в Европе мы не играем.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:27
да вот прям его мнение всех только и интересует )))))))))))
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