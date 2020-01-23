Ротенберг рассчитывает договориться с Кокориным о переходе в «Сочи»

Владелец футбольного клуба «Сочи» рассчитывает, что нападающий «Зенита» все-таки перейдет в его команду на правах аренды.

Мы обсуждали это [до объявления об аренде], разговаривали сначала с клубом, а потом с ним. Он был в курсе еще до всех публикаций. Сейчас будем дальше двигать этот вопрос, посмотрим, как все будет происходить.

Считаю, что для Кокорина это было бы большое подспорье, чтобы возродиться как футболисту и вернуться на былые позиции. Думаю, что должны договориться. Мне кажется, здравый смысл должен восторжествовать, надеемся, что все завершится положительным исходом.