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Ротенберг рассчитывает договориться с Кокориным о переходе в «Сочи»

сегодня, 15:16

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг рассчитывает, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин все-таки перейдет в его команду на правах аренды.

Мы обсуждали это [до объявления об аренде], разговаривали сначала с клубом, а потом с ним. Он был в курсе еще до всех публикаций. Сейчас будем дальше двигать этот вопрос, посмотрим, как все будет происходить.

Считаю, что для Кокорина это было бы большое подспорье, чтобы возродиться как футболисту и вернуться на былые позиции. Думаю, что должны договориться. Мне кажется, здравый смысл должен восторжествовать, надеемся, что все завершится положительным исходом.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:03
сложный процесс у блатного баклана Коко..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:29
А может, это не владельцы мутят, а игрок? Ему щас Ротенберг деньжат за покладистость подгонит, а летом Зенит улучшенный контракт (уже обещал). В итоге Санёк в шоколаде, хотя он и щас не нищенствует...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:29
Олигархи окружают...Санек не сдавайся...прожуют и выплюнут...
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 15:22
Еще на коленях попросите, клоуны аххах
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