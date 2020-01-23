Агент Кокорина опроверг заявление владельца «Сочи» Бориса Ротенберга

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал заявление владельца «Сочи» Бориса Ротенберга на тему перехода игрока в сочинский клуб.
У нас абсолютно понятная история – Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит. Это было понятно и вчера, и позавчера. Он никуда не собирается уходить. Могут ли заставить его перейти из «Зенита»? Не знаю, что они могут, а что не могут. А гадать я не готов. Что касается будущего Александра, то его не понимает никто, и он сам в том числе.
Через пару часов новость:
Зенит нашёл способ отправить Кокорина в аренду только уже не в Сочи, а туда откуда его достали, досиживать пол сезона. Гыгыгы
ПыСы а Семака туда же тренером, если будет выпендриваться)
Через пару часов новость:
Зенит нашёл способ отправить Кокорина в аренду только уже не в Сочи, а туда откуда его достали, досиживать пол сезона. Гыгыгы
ПыСы а Семака туда же тренером, если будет выпендриваться)