Агент Кокорина опроверг заявление владельца «Сочи» Бориса Ротенберга

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» , прокомментировал заявление владельца «Сочи» Бориса Ротенберга на тему перехода игрока в сочинский клуб.

У нас абсолютно понятная история – Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит. Это было понятно и вчера, и позавчера. Он никуда не собирается уходить. Могут ли заставить его перейти из «Зенита»? Не знаю, что они могут, а что не могут. А гадать я не готов. Что касается будущего Александра, то его не понимает никто, и он сам в том числе.