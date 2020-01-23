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Агент Кокорина опроверг заявление владельца «Сочи» Бориса Ротенберга

сегодня, 15:52

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал заявление владельца «Сочи» Бориса Ротенберга на тему перехода игрока в сочинский клуб.

У нас абсолютно понятная история – Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит. Это было понятно и вчера, и позавчера. Он никуда не собирается уходить. Могут ли заставить его перейти из «Зенита»? Не знаю, что они могут, а что не могут. А гадать я не готов. Что касается будущего Александра, то его не понимает никто, и он сам в том числе.

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Все комментарии
Никита Бычков
Никита Бычков
сегодня в 16:24
В спартак его там после ухода ананидзе место главной звезды вакантно
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:24
Мыльная опера!
ЦСКА 06
ЦСКА 06
сегодня в 16:06
Похоже кокорина вернут в тюрьму обратно.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 15:57
Не знаю, что они могут, а что не могут.

Через пару часов новость:

Зенит нашёл способ отправить Кокорина в аренду только уже не в Сочи, а туда откуда его достали, досиживать пол сезона. Гыгыгы


ПыСы а Семака туда же тренером, если будет выпендриваться)
VIPded
VIPded
сегодня в 15:53
и хто тама вааще власть?!)))
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