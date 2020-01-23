В «Ростове» всё спокойно!

сегодня, 14:30

Осенние новости о финансовой ситуации в «Ростове» напугали, но вчерашний день заставил «Соккер.ру» и всех болельщиков наполниться оптимизмом.

День хороших новостей

Первый день открывшегося в России зимнего трансферного окна порадовал целой пачкой добрых новостей. Наверное, с точки зрения пиара клубу с берегов Дона лучше было растянуть эти сообщения на недельку, чтобы чаще мелькать в новостных лентах и возбуждать обсуждения, но в «Ростове» решили не томить и обрушили бурлящий поток в застойные воды «межсезонья» (строго говоря, сейчас у нас не межсезонье, а трехмесячный перерыв между двумя частями одного чемпионата).

Растворилось в этом потоке ожидаемое и потому ничуть не будоражащее известие о внесении в заявку «желто-синих» Павла Мамаева, который еще в сентябре подписал контракт с донским клубом. Уход Сигурдарсона тоже не стал шоком: опытный исландец будет выступать за кипрский АПОЭЛ на правах аренды до конца сезона. Бьерн проиграл конкуренцию Элдору Шомуродову в атаке, в первой части получал крохи игровой практики, видимо, это и стало основной причиной ухода. «Ростов», в свою очередь, не стал чинить препятствий, ведь группа атаки пополнилась Мамаевым, а Карпин убедился, что молодые Долгов и Саплинов в случае необходимости продублируют Шомуродова.

Дальше — больше. «Ростов» объявил о продлении контрактов с футболистами, которых можно считать главными активами клуба: Элдор Шомуродов, Матиас Норманн и Данил Глебов связали себя узами с «желто-синими» до 2025 года. Получил новый контракт и 30-летний Алексей Ионов, сроки не разглашаются. По неофициальным данным, это соглашение по схеме «1+1» — до 2021 года с двусторонней опцией продления до 2022-го. Пожалуй, осталось только предложить контракт на улучшенных условиях Дмитрию Чистякову, который добился ощутимого прогресса за первые полгода в Ростове-на-Дону и приобрел статус игрока национальной сборной России.

Жизнеутверждающие шаги

После того как в ноябре стало известно о сложной финансовой ситуации в «Ростове», мы все надеялись на лучшее, но готовились к худшему. К этому нас приучил российский футбол. Не получалось даже в стиле Карпина («Пф! Бред сумасшедшего!») реагировать на новости о том, что зимой «Ростов» может покинуть сам Валерий Георгиевич и шесть ключевых футболистов: Норманн, Шомуродов, Попов, Ионов, Чистяков и Еременко. В это очень не хотелось верить, но если бы такое произошло, то мы бы сказали, что это в порядке грязных вещей, которыми полнится российский футбол. А у «Ростова» были причины если не сгинуть, то захромать на обе ноги: разногласия Арутюнянца с правительством области, большие затраты на содержание команды, наконец, зависть и ревность, порожденная успешным выступлением в нынешнем сезоне.

К счастью, теперь об этом можно забыть. Клуб в неустойчивом финансовом положении не смог бы заставить футболистов, на которых есть спрос на рынке, подписать долгосрочные контракты. О чем говорят пятилетние соглашения с Норманном и Шомуродовым, которыми интересуются в Западной Европе? О том, что Матиас и Элдор доверили свое будущее «Ростову», сделали свой нынешний клуб распорядителем судьбы. Шомуродову сейчас 24, Норманну исполнится 24 в мае. Вряд ли оба рассчитывают играть почти до 30 лет в «Ростове», более того, на это не рассчитывает сам клуб. Но пятилетние контракты сейчас дают «желто-синим» лучшие карты на переговорах с претендентами на своих футболистов, которые отблагодарили «Ростов» за свой прогресс возможностью хорошо заработать. Тот случай, когда все молодцы.

Шомуродов и Норманн уйдут летом?

С большой долей вероятности — да, но это неточно. Понятно, что зимой «Ростов» не собирается терять лидеров, ведь весной команду Валерия Карпина ждет борьба за высокие места в РПЛ , а вот летом продажи возможны, хотя и не гарантированы. Говорим пока только о Шомуродове и Норманне, которые созрели для новых вызовов. У Ионова другая ситуация: он уже возрастной и достаточно специфический игрок, для Алексея «Ростов», возможно, последний серьезный клуб в карьере. Что касается еще одного продленного — Данила Глебова, то он пока не сделал такой скачок в развитии, который позволял бы «Ростову» мечтать о куше, а футболисту — о больших клубах.

Итак, Матиас и Элдор. Что ждет их летом? Вполне возможно — трансферы, которые озолотят «Ростов». В общей сложности за Шомуродова и Норманна «желто-синие» могут выручить до 40 миллионов евро. Речь о двух футболистах, чьи лучшие годы, по идее, впереди, оба являются игроками своих национальных сборных, а свеженькие пятилетние контракты позволят «Ростову» вытрясти все до последнего цента из покупателей.